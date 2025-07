Monumento assediato dai topi, al lavoro assessore, Demes de fa e Anc

Intervento

I roditori sono richiamati dal cibo lasciato nei cestini stradali. In un'occasione un operatore Econord era stata morsicato.

Il monumento ai Caduti di Nassiriya di Lentate sul Seveso è "assediato" dai topi, nella mattinata di giovedì 31 luglio si sono messi al lavoro l'assessore Andrea Pegoraro, i Demes de fa e i volontari dell'Anc.

Monumento assediato dai topi

Da diverse settimane alcuni cittadini lamentavano la presenza di grossi roditori nell'area del monumento ai Caduti di Nassiriya a Camnago, tra viale Italia e via 24 Maggio. I topi molto probabilmente provengono dal vicino torrente Seveso e si concentrano in quell'area a causa dei rifiuti domestici lasciati nei cestini.

"Topi richiamati dal cibo abbandonato"

"Purtroppo molte persone incivili conferiscono cibo e altri rifiuti domestici nei cestini stradali, dove invece vanno buttate cartacce o comunque piccoli scarti - spiega l'assessore al Decoro urbano Andrea Pegoraro - I roditori vengono richiamati dagli alimenti e così proliferano in quest'area".

"Un operatore Econord era stato morsicato da un roditore"

Qualche settimana fa era capitato che un operatore Econord, mentre era intento a svuotare un cestino, era stato morsicato da un topo, per poi andare in ospedale per accertamenti.

"Da quell'episodio Econord ha comunicato che finché ci fossero stati topi non avrebbe più mandato gli addetti a ripulire l'area - prosegue Pegoraro - Giovedì mattina io, il consigliere comunale Antonio Vescovi, alcuni volontari dei Demes de fa e dell'Anc ci siamo messi al lavoro per sistemare lo spazio vicino al monumento".

"Rimossi i cestini, spostata la panchina, poi la derattizzazione"

Assessore e volontari hanno dapprima allontanato i roditori, poi hanno rimosso i cestini stradali e posizionato la panchina in un punto più comodo per i cittadini.