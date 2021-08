La proposta arriva da LabMonza. Intitolare una piazza a Gino Strada, medico e fondatore, insieme alla moglie Teresa Sarti, di Emergency, scomparso il 13 agosto del 2021, dopo una vita intera spesa ad aiutare gli ultimi.

La proposta di LabMonza

"Gino Strada è stato un grande esempio per tutte le persone che amano la vita e odiano la guerra - ha fatto sapere Arianna Bettin di Lab Monza - Attraverso Emergency ha costruito ospedali e curato le vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà in diciassette paesi. Innumerevoli persone oggi possono dire di essere vive grazie ad Emergency, dunque a Gino Strada e Teresa Sarti che ne sono stati i fondatori. Non solo, Gino Strada si è sempre speso attivamente in ogni spazio a propria disposizione per denunciare l’orrore e l’inutilità della guerra e per promuovere la fratellanza tra i popoli come antidoto ad essa".

"Monza intitoli una piazza a Gino Strada"

E prosegue. "Gli ideali e le cause di Gino Strada costituiscono un riferimento ed un patrimonio comune di tutta la cittadinanza, e a noi sta il difficile compito di portarle avanti. Per questo crediamo sia importante che Monza faccia la propria parte per ricordare e tramandarne la memoria e i suoi insegnamenti: facciamo appello al Sindaco perché gli intitoli un luogo di Monza che ancora non ha un nome". Un’idea del luogo preciso, LabMonza ce l’ha. "Suggeriamo la piazza della Stazione prospiciente Corso Milano, ora considerata parte di via Arosio: intitolarla a Gino Strada costituirebbe il miglior biglietto da visita possibile per la nostra città per tutti coloro che vi arriverebbero in treno. Ma non è il luogo ad essere importante, quanto il messaggio".

La proposta anche a Carate Brianza

Parte spontanea da alcuni cittadini, attraverso i social, la richiesta al Comune di Carate di intitolare una strada, o meglio ancora uno dei tanti giardini presenti in città, a Gino Strada. Il lavoro e l'impegno del medico chirurgo, fondatore di Emergency, recentemente scomparso, sono riconosciuti in modo trasversale da moltissimi italiani, ma anche a livello internazionale, ecco dunque che anche i caratesi vogliono rendere omaggio al medico che tanto ha fatto in tutto il mondo per le persone più povere e disagiate. Un riconoscimento che i promotori di questa iniziativa intendono portare avanti attraverso il coinvolgimento delle forze politiche cittadine affinché si adoperino in Consiglio comunale per discutere e votare l'intitolazione di uno spazio pubblico. Un modo, questo, per ricordare la grande umanità di Gino Strada e la sua grande dedizione al prossimo.