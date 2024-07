"Monza Power Run", è tutto pronto per la corsa benefica più pazza del mondo

Mancano poche ore all'inizio della corsa benefica più pazza del mondo. Avrete già capito che stiamo parlando della decima edizione della Monza Power Run, un evento ormai diventato simbolo di solidarietà e divertimento che coinvolge i comuni di Monza e Villasanta. Si tratta di un evento organizzato, come tradizione, dall'associazione Lele Forever Onlus che ormai da parecchi anni raccoglie fondi per la lotta contro la leucemia.

Sabato 20 e domenica 21 luglio i partecipanti si potranno travestire in maniera goliardica e dovranno superare ostacoli sia naturali che artificiali dislocati lungo il percorso. Sabato è in programma la corsa di 12 chilometri con partenza prevista alle 18 da piazza Martiri della Libertà e arrivo in Piazza Europa, che coinvolgerà maggiormente rispetto agli anni scorsi il territorio di Villasanta e in particolare il quartiere di San Fiorano oltre al Parco di Monza.

Domenica invece avrà luogo la Power Run Sprint di 6km con partenza suddivisa in batterie prevista dalle 17.00, che coinvolgerà solo Villasanta e il Parco di Monza.

"Un'edizione significativa... "

Un’edizione particolarmente significativa quella di quest’anno anche perché ricorre il venticinquesimo anniversario dalla morte di Gabriele Brandazzi, Lele, a cui è dedicato tutto l’operato dell’associazione che ancora oggi porta il suo nome, la Lele Forever.

L'evento è stato presentato nei giorni scorsi durante una conferenza stampa ad hoc convocata nel municipio di Villasanta. A fare gli onori di casa il sindaco, Lorenzo Galli, che della MPR è da sempre l’anima. Con lui Roberto Brandazzi, presidente dell’associazione Lele Forever, accompagnato dalla moglie Patrizia, Giorgio Panzeri, Margherita Ponticelli (responsabile comunicazione dell'evento) e Luciana Farina (storica volontaria), che a vario titolo hanno parlato dell’evento con i rappresentanti della stampa.

"Siamo arrivati alla decima edizione dell'evento più importante organizzato da Lele ForEever- ha sottolineato Roberto Brandazzi, presidente del sodalizio, attivo da venticinque anni nell’ambito della lotta alla leucemia - In tutti questi anni abbiamo raccolto una cifra importante, oltre 300mila euro di raccolta fondi attraverso la corsa che vanno a sommarsi agli oltre 2 milioni racolti dalla nostra associazione. Con questi soldi abbiamo sempre realizzato numerosi progetti. Coi fondi del 2023, ad esempio, abbiamo assegnato una borsa di studio, del valore di 30mila euro, a una giovane dottoressa specializzanda al San Gerardo. Quest’anno poi la corsa avrà un taglio più ecosostenibile: le medaglie saranno in legno".

La novità di quest'anno, fanno sapere gli organizzatori, è un maggior coinvolgimento del territorio villasantese, in particolare la frazione di San Fiorano. Una questione di necessità dal momento che l’Autodromo, in ristrutturazione, non è accessibile ma anche di volontà, così da coinvolgere di più il paese e in particolare il quartiere di San Fiorano, che verrà coinvolto con cinque ostacoli.

Due giorni di corse e divertimento

L’edizione 2024 non vedrà per la prima volta la partecipazione di Lorenzo Galli nel coordinamento dell’evento. L’attuale sindaco aveva infatti lasciato l’incarico nel momento in cui ha deciso di partecipare alle primarie: «Mi vedrete comunque fare il volontario come sempre, starò dove servirà».

Il percorso, come da tradizione, sarà arricchino con ostacoli naturali e artificiali, che dovranno essere scavalcati, arrampicati, attraversati e guadati dai runners. E sarà possibile partecipare alla corsa travestiti e vestiti goliardicamente. Previsti tre punti ristoro lungo il tracciato con acqua e sali minerali. Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara e la maglia tecnica commemorativa. Tutti coloro che termineranno il percorso otterranno la medaglia Finisher che quest’anno, per sostenere il continuo impegno della Monza Power Run a sostegno dell’ambiente, sarà in legno. Il gruppo più numeroso verrà premiato con un trofeo artistico, sempre in legno, e ulteriori premi verranno destinati ai partecipanti “master e ai migliori outfit goliardici".