"Monza Power Run", è tutto pronto per la corsa più pazza della Brianza

Divertimento e solidarietà

La "Lele Forever" scalda i motori in vista della manifestazione che si terrà nel fine settimana

Tra divertimento e solidarietà, al via l’edizione 2025 della Monza Power Run. Il conto alla rovescia sta per ultimarsi: sabato 19 e domenica 20 luglio torna la corsa goliardica a ostacoli più pazza della Brianza che unisce sport, travestimenti e beneficenza. La manifestazione, come di consueto, svilupperà tra Villasanta e il Parco di Monza con una formula ormai collaudata negli anni e che promette due giorni di pura adrenalina, risate e solidarietà.

Tutto pronto per la "Monza Power Run"

L’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere la lotta contro la leucemia, in collaborazione con l’ospedale San Gerardo di Monza: l’evento è organizzato con passione e impegno dall’associazione "Lele Forever", intitolata al giovane villasantese Gabriele Brandazzi e da anni in prima linea per portare concreto sostegno dove ce n’è più bisogno. Sabato 19 è in programma la corsa da 12 chilometri, domenica 20 luglio ci sarà invece spazio per le batterie da 6 chilometri. Lo scorso anno i partecipanti sono stati complessivamente quasi 2mila. Entrambe le giornate si concluderanno con musica dal vivo, concerti e food truck, per mangiare e fare festa insieme fino a tarda sera.

Uno squadrone di volontari

Nutritissimo il numero dei volontari impegnati per rendere sempre più bella la due giorni, che superano quota 200. Il sito internet della MPR è wwwmonzapowerrun.it: li sì possono trovare tutte le informazioni con il programma del fine settimana:

"Per l’undicesima volta viviamo questa avventura, ringraziamo il comitato organizzatore e i volontari, le istituzioni che ci hanno appoggiato e naturalmente i concorrenti che affronteranno una sfida dura ma importantissima dal punto di vista sociale - ha detto il presidente della “Lele Forever”, Roberto Brandazzi - Superare gli ostacoli insieme è fondamentale alla MPR ma anche e soprattutto nella vita"

Ostacoli sempre nuovi

Parole cui fanno eco quelle di Giorgio Panzeri, coordinatore dell’evento:

"Lungo il percorso non mancheranno fango, schiuma e acqua per arrivare alla novità del 2025 rappresentata da un ostacolo davvero imperdibile: uno scivolo gonfiabile ad acqua, che renderà ancora più divertente l’arrivo. L’accoglienza e le nostre docce permetteranno a chi lo vorrà di restare con noi anche allo Street Runner Party con musica e cibo per finire in bellezza la giornata. Sarà presente un servizio navetta che permetterà di raggiungere comodamente il villaggio gara dopo aver parcheggiato l’auto in uno dei posteggi dedicati".

Testimonial d'eccezione

Tantissimi, come di consueto, i testimonial che hanno deciso di supportare la Monza Power Run attraverso i social della manifestazione. Tra loro la "Iena" Alessandro De Giuseppe, che sarà presente sabato, Niccolò De Vico, talento del basket monzese oggi in forza alla Valtur Brindisi, il mito dell’alpinismo Simone Moro, l’influencer-ciclista Cristina Cocco, il campione paralimpico Carlo Calcagni, la giornalista di Sky Sport Federica Masolin, Elisa Donatini, giornalista e presentatrice di Sportitalia e la rallysta Simona Savastano. Poi ancora Martina Maggio, ginnasta di livello mondiale e Dany Locati, pluricampionessa italiana nello skeleton (protagonista anche alle Olimpiadi di Salt Lake City), entrambe di casa a Villasanta.