Monza power run, quasi duemila iscritti alla corsa più pazza d'Italia

La corsa podistica più goliardica e pazza d'Italia è ai nastri di partenza. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la nona edizione della Monza power run. La corsa è in programma il prossimo week end, quello del 22 e 23 luglio, a Villasanta e Monza.

Due giornate intense, che vedono la partecipazione di oltre 250 volontari, per mettersi alla prova tra ostacoli impossibili e squadre improbabili di atleti in maschera e appassionati, senza dimenticare la solidarietà. Come ormai da anni il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti dell’associazione Lele forever per sostenere i malati di leucemia e la ricerca.

L'evento è stato presentato giovedì 13 luglio in municipio a Villasanta, alla presenza del primo cittadino Luca Ornago, del consigliere comunale e organizzatore della corsa Lorenzo Galli, del presidente di Lele Forever Roberto Brandazzi accompagnato dalla moglie Patrizia.

Sport, divertimento e tanta solidarietà

Sport, divertimento e beneficenza, un tris che da due anni attira curiosi e atleti da tutta Italia, spesso riuniti in gruppi e vestiti con simpatici costumi, desiderosi di lanciarsi in questa stravagante sfida.

Sabato 22 luglio la partenza sarà da piazza Martiri della Libertà alle 18, con arrivo a fine gara in piazza Europa. Ben 12 chilometri e 20 ostacoli dal centro del paese fino al parco di Monza passando per l’autodromo e ritorno. Il giorno successivo, domenica 23 luglio, il percorso verrà accorciato a 6 chilometri e 10 saranno gli ostacoli da affrontare, con partenza alle 16 della prima delle quattro batterie da piazza Europa. Un successo che si rinnova di anno in anno e che per l’edizione 2023 ha già raggiunto le 1.800 iscrizioni, destinata a tagliare il traguardo delle 2000 adesioni entro il giorno dell’evento.

Ritornano gli ostacoli con l'acqua

Buone notizie per quanto riguarda gli iscritti dell’edizione di quest’anno, resa possibile dal lavoro di oltre 250 volontari, come hanno sottolineato gli organizzatori. Se nel 2022 si era registrato un calo (circa 1300 iscritti) a causa del Covid ma anche dell’assenza di ostacoli ad acqua per la siccità, l'edizione alle porte potrebbe far registrare il record di presenze.

"Quest’anno torneranno finalmente gli ostacoli ad acqua – hanno sottolineato gli organizzatori - Rispetto alle edizioni precedenti ci saranno novità nel percorso, raggiungeremo anche l’ippodromo e si passerà, ad esempio, attraverso zone dell’autodromo, dove sarà collocato un ostacolo con la schiuma. L’ostacolo dei gradoni quest’anno comprenderà l’area della tribuna centrale mentre le balle di fieno saranno messe in orizzontale, non in verticale. In più a Villasanta, si avrà da un lato un ostacolo in più collocato nell’oratorio maschile che monteremo sabato, dall’altro tornerà il fango nel parco Rodari e l’arrivo classico in Piazza Europa con scivolo e piscina”.

Due giorni all'insegna della solidarietà

"La Monza power run sarà l’occasione per passare due giorni all’insegna del divertimento, dell’amicizia e per contribuire ai progetti dell’associazione Lele forever – ha sottolineato Brandazzi – Da quando è nata l’associazione, vent’anni fa, abbiamo raccolto due milioni di euro. Grazie alla Monza power run siamo riusciti a raccogliere 280.000 euro nelle otto edizioni precedenti. Per noi è un appuntamento irrinunciabile, che è cresciuto nel tempo e che ha trovato sempre la piena collaborazione dell’amministrazione".

La festa dopo la gara

Oltre alla corsa gli organizzatori si riuniranno per fare festa nella rinnovata piazza Europa con lo Street Runners Party. Due giorni durante i quali i tantissimi partecipanti potranno gustare le specialità di alcuni fra i migliori food truck in circolazione, incontrare podisti goliardicamente mascherati e fare festa fino a tarda serata con dj set e concerti dal vivo.