Lutto nel pugilato lombardo: addio al maestro Antonio Leva

Lutto nel mondo del pugilato lombardo che ha perso una delle figure più carismatiche: Antonio Leva, maestro benemerito e fondatore dell’Asd Lombarda di Seregno.

Nella mattinata odierna, mercoledì 8 ottobre, è mancato Antonio Leva, classe 1959, figura nota nel pugilato brianzolo e lombardo. Nel corso di decenni di attività ha formato generazioni di atleti, accompagnandoli con la stessa determinazione con cui affrontava ogni giornata. Alla guida dell’Unione sportiva Lombarda – Fight club Seregno, è stato un punto di riferimento riconosciuto a livello regionale e federale, fino a ottenere il titolo di maestro benemerito della Federazione pugilistica italiana. Sotto la sua direzione, il club ha conquistato titoli, medaglie e riconoscimenti, ma soprattutto ha costruito persone. “Con lui non imparavi solo a combattere, imparavi a resistere, a rialzarti, a credere in te stesso. Difendeva tutti”, ricordano i suoi allievi e chi lo ha conosciuto sa che non è un modo di dire.

Un maestro dentro e fuori dal ring. Per lui il pugilato non era solo uno sport: era vita, nel senso più pieno. Una scuola di carattere, di rispetto e di verità. Se c’era una causa giusta da sostenere, Antonio Leva era il primo a metterci la faccia: diceva quello che pensava, senza filtri, con quella schiettezza che spiazzava e faceva sorridere allo stesso tempo. Non sapeva nascondere ciò che provava, non cercava di piacere: diceva la verità, anche quando bruciava. Era capace di far ridere, punzecchiare, provocare con affetto. Un duro dal cuore gentile, che amava con la stessa intensità con cui difendeva.

Antonio Leva, che viveva a Lentate sul Seveso, è stato anche una guida per la sua famiglia. Per la moglie Lina, i figli Luca ed Elisa, le nipotine Emma e Diletta, i nipoti e i fratelli era un esempio quotidiano di forza e coerenza. Ha insegnato loro il valore dell’impegno, dell’onestà, della lealtà. Ha cresciuto i figli trasmettendo la convinzione che nella vita, come sul ring, non si perde mai davvero, se si trova il coraggio di rialzarsi. E oggi sono i figli, prima di tutti, a portare avanti il suo nome e la sua eredità. I funerali saranno celebrati sabato mattina a Lentate.