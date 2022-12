"Il Natale per i bimbi meno fortunati: un piccolo gesto per restituire umanità a un Natale che troppo spesso è sinonimo di consumismo sfrenato" grazie alle iniziative "Motobabbo e albero dei doni" promosse della Pro Loco di Sovico con il patrocinio del Comune.

Motobabbo e albero dei doni

Questa mattina (domenica 11 dicembre 2022) è in programma un appuntamento da non perdere per i più piccoli e i più grandi, che prelude a una iniziativa di solidarietà di raccolta giocattoli. Fino alle 14 in Galleria Frette sotto “L'albero dei doni”, potranno essere raccolti i giocattoli che i bambini vorranno regalare ai loro coetanei meno fortunati per i quali il Natale è meno gioioso e più difficile. La raccolta dei doni proseguirà fino al 18 dicembre. L'albero è una pianta di ulivo a simboleggiare pace, fede, serenità ed è stato addobbato con i lavori degli alunni delle scuole sovicesi.

Giocattoli per Abio

Pro Loco consegnerà i giocattoli nuovi ad Abio, Associazione per il Bambino In Ospedale. Il sodalizio nasce nel 1984 con il progetto di rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente allo scopo di sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie, secondo il principio della “Carta dei diritti del bambino”. I giocattoli usati, ma in ottimo stato, saranno consegnati all’associazione "L’armadio dei poveri" di Monza. Due donne al centro di un progetto che raccoglie un gruppo di più di 7mila donatori in Brianza. Nato in pieno lockdown e adesso diventato definitivo, si occupa di interventi mirati sulle necessità emergenti nel territorio brianzolo.

L'inaugurazione

Dopo l’inaugurazione dell’albero del dono, partirà l’ormai irrinunciabile “Motobabbo” che vedrà sfrecciare per le vie del paese i motociclisti e che si concluderà con un augurio ad alcuni anziani del paese e poi a mezzogiorno musica dal vivo con la Taccona blues band presso il bar Coffee Point.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 dicembre 2022.