A Vimercate la Giunta comunale ha dato il via libera al nuovo progetto dedicato all’implementazione mirata dei servizi di Polizia Locale redatto dal Comandante della Polizia Locale della Città di Vimercate Vittorio De Biasi.

Movida estiva, potenziati i servizi della Polizia locale

Uno strumento operativo essenziale per affrontare sia situazioni di emergenza imprevedibili, sia quelle che, pur programmabili, richiedono un impiego straordinario di personale al di fuori dei consueti orari di servizio. L'obiettivo principale è garantire la massima efficienza nella gestione di eventi promossi o patrocinati dal Comune, contrastare fenomeni di disturbo da rumore, tutelare il patrimonio comunale (in particolare quello stradale) e prevenire reati che compromettono il senso di sicurezza dei cittadini.

Il progetto pone le basi su 4 attività principali: controlli e vigilanza stradale, sicurezza della città e controllo del territorio, gestione degli incidenti e delle infrazioni amministrative e tutela ambientale e del patrimonio comunale.

Un’attenzione particolare è rivolta alle operazioni interforze, promosse dalla Questura di Monza, che mirano a sviluppare sinergie operative tra Polizia Locale e Forze di Polizia generali. Queste operazioni, fondamentali per il controllo della "movida" e dei luoghi di aggregazione, puntano a contrastare l'abuso di alcol, lo spaccio di stupefacenti e altre forme di devianza.

Le attività del progetto si attuano attraverso un ampliamento delle ore di presidio sul territorio che poterà la presenza sul territorio degli agenti di Polizia Locale dalle ore 7.30 fino alle ore 01.00 fino al 31 ottobre.

Grazie alla pianificazione avviata nel 2023 e 2024, il progetto non comporterà costi aggiuntivi rispetto al budget già assegnato per gli straordinari del personale. Le risorse economiche necessarie, stimate in 4.400 euro, saranno interamente coperte dal budget straordinari già stanziato per il 2025.

Inoltre, il progetto prevede al suo interno obiettivi chiari e misurabili, con specifici indicatori e target per verificare il pieno raggiungimento dei risultati. L’ottimizzazione delle risorse e l’efficace organizzazione degli interventi garantiranno il massimo impatto senza incrementare i costi per l’amministrazione.

Controlli potenziati e turno serale straordinario

“Anche quest’anno rinnoviamo, nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con la Prefettura, il nostro impegno per la gestione della movida estiva. In particolare, questo progetto ci permetterà di potenziare i controlli ed aggiungere un turno serale straordinario della Polizia Locale, che ringrazio per la disponibilità non scontata e l’impegno” ha commentato Francesco Cereda Sindaco della Città di Vimercate. “A questo si aggiungono l’ulteriore potenziamento della videosorveglianza, i controlli congiunti con le altre forze di polizia, e le ordinanze che nelle prossime settimane verranno emanate per la regolamentazione specifica della movida estiva.”

