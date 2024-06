Mozione in Regione sulla tratta B2 di Pedemontana. Il sindaco Bocca: "Auspico una posizione univoca da tutti i Consigli comunali"

“Sono soddisfatto dell’approvazione all’unanimità ieri in Consiglio regionale della mozione che proponeva la contrarietà al pagamento del pedaggio della Milano-Meda nella Tratta B2 della futura autostrada Pedemontana". Lo ha detto oggi il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, che ha ricordato che "in questa direzione si erano già espressi alcuni sindaci, tra i quali il sottoscritto, anche in qualità di coordinatore degli amministratori dei Comuni della tratta B2".

Mozione in Regione sulla tratta B2 di Pedemontana

Proprio oggi è stata convocata per il prossimo 25 giugno una conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale per proporre a Cesano Maderno un ordine del giorno sullo stesso tema. Il sindaco Bocca auspica che, "in coerenza con l’approvazione all’unanimità del Consiglio regionale, possa essere condiviso da tutto il Consiglio comunale cesanese".

"Una posizione univoca, ferma e contraria al pedaggio"

Il tema Pedemontana è arrivato al Pirellone tramite una mozione a firma di due consiglieri regionali del Partito democratico, tra cui il quattro volte sindaco di Cesano Maderno Gigi Ponti.