25 Novembre

Tanti Comuni hanno messo in atto importanti iniziative a sostegno delle donne.

Municipi illuminati di arancione, il ringraziamento del dipartimento Tutela vittime di Fratelli d'Italia. Tanti Comuni sono scesi in campo a sostegno delle donne.

"Scelta molto apprezzata"

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne molti Comuni del vimercatese, ma non solo, hanno scelto di illuminare la loro facciata di arancione, colore scelto dall’UN Women, Ente delle Nazioni Unite come segno di ottimismo e futuro luminoso libero da ogni forma di violenza. Un'iniziativa fortemente caldeggiata anche dal dipartimento Tutela vittime di Fratelli d'Italia.

"Il 25 novembre, data designata dall’ONU come ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta l’inizio dei sedici giorni di attivismo contro la violenza che precedono la Giornata Mondiale dei diritti umani del 10 dicembre - spiega la concorezzese Laura Della Bosca, responsabile provinciale del dipartimento Tutela vittime - Ho apprezzato la scelta di alcuni Comuni della Brianza di dare seguito alla mia proposta di illuminare il Municipio o posizionare un simbolo di colore arancione in (colore scelto dall’UN Women, Ente delle Nazioni Unite come segno di ottimismo e futuro luminoso libero da ogni forma di violenza) dalla data del 25 novembre 2021 al 10 dicembre 2021, dimostrando grande sensibilità in merito al contrasto di ogni forma di violenza. Come dipartimento continuiamo a lavorare per combattere questa piaga sociale facendo da tramite fra territorio e istituzioni, rilevando punti critici e portando contributi in termini di proposte con lo scopo di colmare i vuoti nel sistema politico e sociale".

Tante le iniziative organizzate

Numerose le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non solo facciate illuminate, ma anche incontri, conferenze, manifestazioni scolastiche. Tanti appuntamenti che sottolineano ancora una volta l'importanza di una tematica che non può più essere trascurata.