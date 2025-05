Muri del Municipio imbrattati e rifiuti abbandonati in piazza: minorenni nei guai

Si erano divertiti a imbrattare le pareti del Municipio di Usmate Velate, trasformando la piazza antistante in una piccola discarica. A finire nei guai un gruppetto di minorenni identificati dalla Polizia locale.

Negli ultimi mesi erano stati rilevati comportamenti scorretti da parte di gruppi di ragazzini che erano soliti ritrovarsi la sera sulla scalinata del Comune di corso Italia. Più volte gli agenti della Polizia locale erano intervenuti per richiamare i giovanissimi a un comportamento corretto e rispettoso dei luoghi e delle persone, ma alla fine, con il susseguirsi degli episodi, è stato necessario procedere con la loro identificazione.

I vigili, coordinati dal comandante Alessandro Bonetto, in queste settimane continueranno a monitorare il territorio con una particolare attenzione rivolta a piazze, parchi e spazi pubblici affinché non si ripetano altri episodi simili:

"Il rispetto dei luoghi pubblici del nostro paese è fondamentale da parte di tutti - ha affermato il sindaco Lisa Mandelli - Ho notato comportamenti scorretti, anche irrispettosi verso altre persone, con un aumento dell’abbandono di rifiuti da parte di questi ragazzi davanti all’ingresso del Municipio e, in alcuni casi, ho provveduto in prima persona a raccogliere quanto lasciato da loro. Ringrazio la Polizia locale per gli interventi eseguiti e i nostri operai che hanno sempre provveduto a pulire le scale, la siepe e la piazza davanti al Comune dai rifiuti abbandonati. Non possiamo tollerare certi comportamenti e auspichiamo che non si verifichino più. Dispiace constatare che siano proprio dei minorenni, dopo tutto il lavoro fatto anche dalle scuole del territorio in tema di educazione ambientale, a mancare di rispetto verso il bene pubblico abbandonando i rifiuti".