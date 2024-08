Musica alta e schiamazzi durante i centri sportivi: esasperato, si prepara alle vie legali

Taglio dell’erba di primissimo mattino, musica alta per tutto il giorno e continui schiamazzi: è questo il calvario che vivono i residenti di un condominio di via Matteotti, a Giussano, durante tutta l'estate a causa della vicina piscina e circolo del tennis.

Il "problema estivo"

Succede ogni anno, per tutta l' estate: musica alta, schiamazzi e disturbo della quiete fino a sera. E' un vero "calvario" quello che vivono tutti i gironi i residenti di un condominio di via Matteotti a Giussano confinanti con la piscina comunale e il circolo del tennis.

Si pensa alle vie legali

Una situazione che è diventata insopportabile per uno in particolare dei condomini, Paolo Sala, giussanese piuttosto conosciuto in città: esasperato dal problema, che ogni anno puntualmente, durante l’estate si ripete, ha deciso di farsi sentire, a quanto pare, anche per vie legali.

«Dopo varie richieste di poter addivenire ad una soluzione, anche parziale, di un problema di "vivibilità" urbana in presenza di "rumori molesti ", visto il disinteresse completo delle Istituzioni ed aziende coinvolte, ritengo di dover intraprendere la strada legale, visto anche il probabile successo di iniziative simili», ha spiegato il giussanese.

Diverse le segnalazioni

Da tempo il condomino - anche attraverso i social - segnala l’annoso problema e nei giorni scorsi, il 18 luglio, dopo aver consegnato a mano una lettera esplicativa e riassuntiva dei fatti, all'Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Locale e, via mail , alla direzione della piscina.

«Siamo circondati dal “rumore molesto” causato principalmente dai centri estivi che popolano i due impianti, la piscina e il circolo del tennis: si sentono grida incontrollate e continue, musica a volumi invadenti per tutta la durata delle presenze giornaliere e settimanali che superano di gran lunga i rumori definiti nella zonizzazione sonora comunale, e poi c'è il taglio dell'erba alle 6 del mattino... d'estate con le finestre aperte, tutto ciò è insopportabile».

La Polizia locale

Il giussanese e gli altri vicini, chiedono una soluzione , dei controlli e interventi da parte della Polizia locale. Dal comando spiegano che hanno preso in carica la questione.