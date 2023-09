"Musica sotto le stelle": i giovani contro la violenza sulle donne

A Desio "Musica sotto le stelle" con i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto "Il mondo che vorrei". L'iniziativa è stata ospitata a Parco Tittoni.

Mercoledì 6 settembre si è svolta nella suggestiva cornice di Parco Tittoni a Desio l'esibizione fuori concorso "Musica sotto le stelle", con i ragazzi e le ragazze che hanno deciso, insieme ai loro insegnanti, di aderire all'iniziativa "Il mondo che vorrei", organizzata dall'associazione contro la violenza sulle donne White Mathilda, e cofinanziata da Regione Lombardia.

Il progetto è giunto alla quarta edizione, e si propone di sensibilizzare i giovani, grazie alla musica e al canto, rispetto al tema della violenza sulle donne. Sono previsti altri due appuntamenti, sabato 9 e 23 settembre rispettivamente a Seregno e Limbiate, durante i quali si esibiranno i vincitori del concorso musicale che si è tenuto durante l'anno.

Luisa Oliva ha spiegato l'iniziativa, che parte da un coinvolgimento degli istituti scolastici:

“Ci siamo recati durante l'anno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e abbiamo fatto dei casting, chiedendo ai ragazzi di formulare pensieri e idee contro la violenza. Abbiamo capito che la musica è un veicolo importante perché i giovani ascoltino con interesse e capiscano il messaggio che vogliamo passare loro. Tra tutti i ragazzi che abbiamo sentito durante i casting, alla fine abbiamo dovuto sceglierne solo alcuni che parteciperanno alle serate di Seregno e Limbiate, ma non ci sembrava corretto non organizzare niente per tutti gli alunni che si sono messi in gioco e hanno dimostrato la propria bravura e la propria sensibilità contro la violenza".