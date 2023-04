Musica maestro! Grande festa per il compleanno della Banda di Vimercate

Il Corpo Musicale di Vimercate ha soffiato ben 160 candeline. Ieri pomeriggio, sabato 15 aprile, in occasione dell’anniversario della banda e del "Concerto di Primavera", i musicisti hanno dato vita ad un meraviglioso spettacolo.

Grande festa per il compleanno della Banda di Vimercate

Ospiti d’onore il Corpo Civico di Cernusco sul Naviglio diretti dal maestro Pasquale Celiberti, che insieme alle majorette hanno inscenato una magnifica coreografia per le vie del centro di Vimercate. Punto di ritrovo piazza del Linificio da cui poi, tra musica e balletti, il gruppo ha percorso tutta via Vittorio Emanuele. Lungo il tragitto, due tappe principali: Villa Sottocasa e piazza Roma. Ad attenderli al traguardo finale in piazza Santo Stefano, il Corpo Civico di Vimercate con il maestro e direttore Umberto Valesini insieme ad un centinaio di partecipanti.

Grande partecipazione

Tantissimi anche i cittadini che si sono fermati lungo il percorso per assistere all’interpretazione dei brani musicali e alle danze. In particolare, le majorette, caratteristiche delle bande, vestite di rosso, hanno danzato per tutto il cammino munite del loro tipico bastone. Tamburi e strumenti a fiato hanno risuonato per tutto il paese, portando l’immensa gioia di questa celebrazione nel cuore di tutti i vimercatesi. Tra i brani suonati alcuni dei più celebri e conosciuti. Lo scorso 25 marzo invece, si erano tutti riuniti nella chiesa di San Maurizio, insieme al Corpo Bandistico di Lugano d’Erba con la «Missa Brevis» di Jacob De Haan.

La storia del Corpo Musicale

E' trascorso più di un secolo e mezzo dalla fondazione del gruppo nel lontanissimo 1863 e grazie al continuo e crescente impegno dei volontari è sempre più presente sul territorio. Una scuola di musica composta da 400 allievi seguiti da 32 maestri diplomati. La banda conta 53 musicisti, mentre in quella giovanile il numero si ferma a 29. Moltissimi anche i concorsi internazionali e i raduni bandistici organizzati nel corso di questi decenni. Senza contare la quantità di generi e strumenti che offre, spaziando dai classici ai moderni.

"Grazie a tutti per essere qui oggi in questo giorno davvero speciale – ha esordito il direttore Valesini – Sono orgoglioso del mio gruppo e della vostra partecipazione così attiva. Cerchiamo sempre di allargare i nostri orizzonti per portare generi diversi e innovativi, tra musica classica, sacra, popolare e moderna".