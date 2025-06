È stato firmato il 29 maggio l’atto ufficiale di fusione tra la BCC di Carate Brianza e la BCC di Treviglio. Con questo importante passaggio formale prende vita una nuova Banca di Credito Cooperativo, espressione dell’unione tra due storie radicate nei rispettivi territori, accomunate da valori forti e da una profonda vocazione al servizio delle comunità.

Nasce BCC Carate Brianza e Treviglio: i Presidenti firmano l'atto notarile

«Questa tappa non è soltanto un adempimento formale: è la nascita di una nuova realtà costruita con il contributo di tutti – commentano i rispettivi Presidenti, Ruggero Redaelli e Giovanni Grazioli –. È il frutto di un lungo cammino fatto di ascolto, confronto, fiducia e collaborazione.»

Il progetto di fusione è stato voluto e portato avanti in piena sintonia dai Consigli di Amministrazione e dalle Direzioni Generali delle due Banche, con l’obiettivo di creare un’organizzazione più solida e capace di affrontare con maggiore efficacia le sfide del futuro.

I valori

Tre i valori su cui si fonda il nuovo percorso: unità, intesa come appartenenza a un progetto comune; collaborazione, basata sull’ascolto e sulla valorizzazione delle competenze; e passione, motore che dà significato al lavoro quotidiano. A questi si aggiunge un principio trasversale: la serenità, come condizione essenziale per crescere, confrontarsi e rafforzare il senso di squadra.

La nuova Banca si propone come punto di riferimento ancora più solido e vicino per soci, clienti e territori, nel solco dei valori del Credito Cooperativo e lavorerà a pieno regime a partire da lunedì 9 giugno.