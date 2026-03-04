Nasce “Brianza in Corte”: un palinsesto diffuso per valorizzare il territorio brianzolo

Valorizzare il territorio, le comunità e le peculiarità culturali e gastronomiche della Brianza attraverso un calendario coordinato di eventi diffusi. E’ questo l’obiettivo di “Brianza in Corte”, il nuovo palinsesto coordinato dal Comune di Concorezzo, in qualità di capofila, e sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style.

Il progetto

Il progetto coinvolge i Comuni di Concorezzo, Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Cavenago di Brianza e Roncello e si è aggiudicato un contributo complessivo di 50.000 euro nell’ambito del bando regionale Lombardia Style. Uno stanziamento che permetterà la realizzazione di 11 eventi organizzati nei sei Comuni della cordata.

Le iniziative

Le iniziative si terranno all’interno di corti, cascine e luoghi identitari della Brianza, come aree verdi e spazi urbani dal forte valore storico e culturale, che ospiteranno degustazioni, rappresentazioni teatrali, incontri culturali e laboratori per bambini. L’ambientazione, tipicamente brianzola, diventerà così protagonista, animata da attività e iniziative culturali che consentiranno al pubblico di vivere e riscoprire luoghi identitari e della tradizione.

Gli eventi in calendario saranno gratuiti e coinvolgeranno oltre 1500 persone nel corso del 2026 in iniziative teatrali, degustazioni e sagre. Un unico calendario che saprà consolidare l’immagine della Brianza come parte integrante e rappresentativa dello stile lombardo.

La soddisfazione dell’assessore regionale al Turismo

““Brianza in Corte” rappresenta un esempio concreto di come la valorizzazione del territorio possa diventare leva di attrattività turistica e di promozione integrata dello stile lombardo – ha dichiarato Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda-. Attraverso un calendario diffuso di eventi che mette in rete sei Comuni, il progetto riesce a raccontare l’identità autentica della Brianza, fatta di corti, cascine, tradizioni enogastronomiche e cultura diffusa. Come Regione abbiamo creduto fin da subito in questa proposta perché interpreta perfettamente la nostra visione di turismo esperienziale e di prossimità: un turismo che valorizza i luoghi identitari, coinvolge le comunità locali e genera ricadute economiche concrete per il territorio. “Brianza in Corte” non è solo un palinsesto di eventi, ma un’azione strategica di marketing territoriale capace di rafforzare il brand Brianza all’interno del più ampio racconto della Lombardia, promuovendone eccellenze culturali, artistiche e gastronomiche. Fare rete tra amministrazioni significa costruire un’offerta coordinata e riconoscibile, in grado di attrarre visitatori e di consolidare un’immagine coerente e competitiva del territorio lombardo”.

Il sindaco Capitanio: “Vogliamo stimolare il turismo esperienziale”

“Il palinsesto ”Brianza in Corte” è stato progettato per stimolare un turismo esperienziale e di prossimità, capace di generare ricadute economiche, sociali e culturali diffuse nel nostro territorio- ha spiegato Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo, Comune capofila del progetto-. Le corti e le cascine brianzole saranno le protagoniste di eventi culturali che sapranno coinvolgere migliaia di partecipanti. Si tratta di un programma di iniziative di alto livello che sottolinea l’importanza di fare rete tra Comuni per valorizzare il nostro territorio e le nostre tradizioni. Il partenariato rappresenta infatti un elemento strategico e qualificante del progetto, in grado di generare un valore aggiunto concreto sia sul piano della comunicazione sia su quello della valorizzazione territoriale della Brianza promuovendone l’identità come brand territoriale coeso e rappresentativo del patrimonio culturale lombardo”.

Gli eventi in programma nei Comuni coinvolti

Il palinsesto di “Brianza in Corte” si sviluppa nel 2026 con appuntamenti – sia nuovi sia legati a eventi tradizionali – diffusi nei Comuni aderenti al progetto, valorizzando corti, cascine e luoghi simbolo del territorio brianzolo. Tra gli eventi in programma iniziative nell’ambito di due sagre: a Bellusco la Sagra di Santa Giustina e a Roncello quella del risotto alla roncellese. A Concorezzo focus sulle corti e sui prodotti tipici come la Luganega protagonista di “Sapori in corte”. Enogastronomia protagonista anche a Cavenago con un Trekking del gusto. Ad Agrate e Vimercate in programma due performance teatrali: il Paradiso Ritrovato 3 e Teatro Sottocasa. Anche a Bellusco teatro protagonista con la rappresentazione itinerante “Dal Cortile del Castello da Corte alla nuova biblioteca nel parco”.

Calendario degli eventi di “Brianza in Corte”

• Cavenago Brianza- 6 marzo 2026 Sala polifunzionale “Gino Bartali”

5xUna!

• Bellusco – 28 marzo 2026

Dal Cortile del Castello da Corte alla nuova biblioteca nel parco

Itinerario dal Castello da Corte alla Biblioteca comunale

• Agrate Brianza – 19 aprile 2026 Oasi Vasca Volano

Paradiso Ritrovato 3

• Concorezzo- 30 maggio 2026 Corte Santa Marta

Sapori in Corte – Luganega e musica della Brianza

• Vimercate – 13, 20 e 28 giugno Villa Sottocasa

Teatro Sottocasa

• Concorezzo – 14 Giugno 2026 Area Cascina Malgorino

Sapori in Corte – le tradizioni culinarie delle cascine

• Bellusco – 12 e 13 settembre 2026

56^ Sagra di Santa Giustina

• Cavenago di Brianza – 18 settembre 2026 Palazzo Rasini

Safari a Palazzo

• Bellusco 19-20 Settembre 2026

“Dal cortile del Castello Da Corte alla nuova Biblioteca nel parco”

• Roncello – 25, 26 e 27 settembre 2026

Sagra del risotto alla roncellese

• Cavenago di Brianza – 3 e 4 ottobre 2026 Centro storico e aree verdi

Trekking del gusto