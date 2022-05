A Bernareggio nasce il primo gruppo di cammino locale, dal nome "Fiato per i Fiati". Nato nell'ambito del progetto di ATS Brianza, che si occupa della formazione dei walking leader a livello provinciale, il gruppo conta già diverse adesioni tra i cittadini di Bernareggio che si ritrovano per camminare insieme nelle aree verdi del paese, lungo i sentieri tracciati.

Nasce il gruppo di cammino di Bernareggio

"Camminare fa bene: al corpo quanto alle mente" commenta l'Assessore alle Politiche Sociali, Jamila Abouri "E per questo motivo, siamo lieti di avere anche sul nostro territorio un gruppo di cammino. Questo rappresenta un'opportunità unica per i cittadini: un momento di benessere per sé diventa un'occasione per socializzare, arginare la solitudine e vivere Bernareggio attraverso i suoi sentieri più verdi. Ci auguriamo che i nostri concittadini partecipino al neonato gruppo di cammino arricchendolo del loro contributo".

Si parte domenica 5 giugno

Il primo ritrovo del gruppo di cammino sarà domenica 5 giugno. La partecipazione al gruppo è completamente gratuita. Il gruppo si ritrova per una camminata in compagnia, su un percorso semplice e al ritmo più confacente ad ognuno, preceduta e seguita da una breve seduta di ginnastica in piedi volta al riscaldamento, scioglimento dei muscoli.

Il ritrovo del gruppo Fiato per i Fiati è organizzato presso il parcheggio di via Pertini (fronte Scuola Elementare), ogni domenica alle 7.30 (da maggio a settembre, e alle 8.00 da ottobre ad aprile)

(foto archivio)