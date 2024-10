Nasce il Pan di Seta, prodotto made in Limbiate. E' frutto della collaborazione tra Distretto Urbano del Commercio e produttori locali per promuovere le eccellenze del territorio e la filiera corta

Promozione dei prodotti km zero

Un prodotto da forno dal nome delicato e poetico per promuovere la filiera a km 0: ecco il Pan di Seta. Il lancio di questo prodotto made in Limbiate è l’ultima iniziativa del Comune in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e i produttori locali, per promuovere le eccellenze del territorio e la filiera corta. La presentazione ufficiale è stata l’evento «Pan di Seta e sapori locali» in piazza Aldo Moro, dove è stato possibile assaggiarlo in anteprima.

Ingredienti del territorio

Il Pan di Seta, nato dall'incontro tra tradizione e innovazione, è realizzato con ingredienti tipici come il miele prodotto a Limbiate da Gianluca Bollini e le more di gelso, un tempo molto diffuse sul territorio e oggi coltivate dalla scuola agraria Castiglioni di Mombello.

Preparato in tre versioni

Il fornaio Maurizio Carcò ha preparato il primo Pan di Seta in tre versioni: quella base con farina semintegrale di grano tenero, lievito madre, miele millefiori e zucchero integrale di canna, la seconda versione con l’aggiunta di more di gelso, nocciole e gocce di cioccolato fondente, la terza invece con more di rovo, cannella e gocce di cioccolato fondente.

Distribuite le ricette

Durante la presentazione del Pan di Seta sono state distribuite le ricette ai cittadini, che potranno rifarlo a casa, ma il prodotto si potrà trovare anche nelle pasticcerie e nelle panetterie della città che vorranno proporlo.

Collaborazione tra Comune e produttori