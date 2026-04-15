Nasce il “Pedibus Storico”: giovedì 23 aprile il debutto assoluto

Studenti, famiglie e nonni alla scoperta dei segreti di Concorezzo: partenza collettiva alle ore 8 da Piazza della Pace per un viaggio nel tempo tra le vie e i monumenti del centro

Mobilità sostenibile e storia

C’è aria di novità a Concorezzo. Giovedì 23 aprile 2026 non sarà una mattina come le altre per gli studenti delle scuole primarie: nasce ufficialmente la prima edizione del Pedibus Storico, un’iniziativa inedita che unisce il movimento all’aria aperta alla scoperta delle nostre radici.

Il progetto, nato da un’idea del Comune di Concorezzo in stretta sinergia con le scuole e i volontari dell’Archivio Storico, punta a trasformare il tragitto casa-scuola in un’esperienza culturale immersiva e divertente.

Una “Prima” imperdibile in Piazza della Pace

Per battezzare questa prima edizione, l’organizzazione ha previsto un punto di ritrovo unico e simbolico. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal loro percorso abituale, si ritroveranno alle ore 8:00 in Piazza della Pace.

Da qui partirà un festoso serpentone diretto verso la scuola, ma con una marcia in più: ad ogni angolo, i volontari dell’Archivio Storico fermeranno simbolicamente il tempo, raccontando aneddoti, svelando segreti sui monumenti cittadini e spiegando l’origine dei nomi delle nostre vie.

Un invito esteso a tutta la comunità

Essendo l’edizione del debutto, l’Amministrazione desidera che sia una vera festa della città. L’invito è rivolto a:

Alunni delle scuole primarie: sia chi è già un veterano del Pedibus, sia chi vuole provare questa nuova modalità proprio nel giorno del suo lancio.

Genitori e Nonni: per accompagnare i più piccoli e, perché no, scoprire qualche curiosità storica che magari ancora non conoscevano.

Volontari: il cuore pulsante che rende possibile questa iniziativa di mobilità dolce.

Perché partecipare?

Essere presenti alla prima edizione significa partecipare alla nascita di una nuova tradizione cittadina. È un modo per imparare che la storia non si legge solo sui libri, ma si calpesta ogni giorno con le proprie scarpe.

Dettagli dell’evento:

Data: Giovedì 23 aprile 2026

Orario Ritrovo: Ore 8:00 (puntuali!)

Punto di partenza: Piazza della Pace

Destinazione: Plessi scolastici di riferimento

Informazioni e Iscrizioni:

Per aggiornamenti sull’iscrizione e dettagli logistici, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 039.62800432.