Nasce il Premio Letterario Internazionale “Colvin-Parks”: la forza delle parole nella trincea dei diritti civili

Nasce ad Arcore un nuovo e ambizioso progetto culturale di respiro internazionale, interamente dedicato alla letteratura civile, alla difesa dei diritti umani e al contrasto di ogni forma di pregiudizio. Si tratta del Premio Letterario Internazionale “Colvin-Parks – Il coraggio della verità, raccontare per cambiare», un’iniziativa presentata ufficialmente dal consigliere comunale e professore Cheikh Tidiane Gaye e promossa dall’Accademia Internazionale Léopold Sédar Senghor.

Il ruolo della donna

Il concorso sceglie deliberatamente di porre al centro il ruolo storico e contemporaneo delle donne nella trincea dei diritti civili, con l’obiettivo di valorizzare la forza della parola scritta come potente strumento di emancipazione, denuncia e consapevolezza sociale.

Il titolo stesso del Premio evoca una precisa e nobile eredità storica, essendo dedicato a due figure femminili straordinarie che sono diventate simboli universali della resistenza civile e della lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti: Claudette Colvin e Rosa Parks. I loro storici e coraggiosi rifiuti di cedere il posto sull’autobus, in un’epoca di feroce apartheid, hanno impresso una svolta irreversibile nella storia contemporanea, segnando l’inizio di una nuova stagione per la tutela della dignità umana.

Il premio

Il percorso del premio si articolerà attraverso diverse sezioni espressive che spaziano dalla poesia alla narrativa, fino alla saggistica e al giornalismo. Agli autori viene chiesto di confrontarsi a viso aperto con le grandi piaghe del nostro tempo, offrendo una riflessione critica e opere capaci di raccontare il presente con una particolare attenzione ai temi drammatici della violenza di genere, del femminicidio, del razzismo e di qualsiasi forma di discriminazione. La partecipazione sarà aperta ad autori di ogni nazionalità e punterà a coinvolgere in modo attivo soprattutto le nuove generazioni, stimolando il protagonismo dei giovani, chiamati a essere i veri costruttori di una rinnovata cultura del rispetto, del dialogo e della nonviolenza. Le opere dovranno essere inviate entro il termine ultimo del 15 dicembre 2026. La successiva cerimonia di premiazione si svolgerà in presenza il 27 marzo 2027. Per info: colvinparks.premio@gmail.com.