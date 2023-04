Nella vita, come nello sport, i record sono fatti per essere battuti. E così, lo scorso 21 marzo è caduto un primato che in paese resisteva da ben 58 anni. Da quando cioè l’Ufficio Anagrafe aveva registrato per l’ultima volta una nascita avvenuta tra i confini di Correzzana.

Nasce in casa e... infrange un record storico

Ora però la storia va riscritta dato che due martedì fa la piccola Caterina Maria Piantedosi è venuta al mondo direttamente in casa, in un appartamento di via San Francesco, tra le braccia di mamma Erica, 28 anni, e papà Paolo, 27 anni, entrambi già genitori di Francesco. Un parto dovuto non all’esigenza del momento, ma in seguito a una decisione ponderata dagli stessi genitori in questi mesi. Una scelta forse anacronistica, che riporta le lancette del tempo indietro di almeno mezzo secolo, quando le nascite tra le mura di casa erano all’ordine del giorno.

Un trend in mutamento

Eppure oggi, soprattutto all’estero, si assiste a un cambiamento nelle abitudini di tante giovani famiglie, che dunque optano per il parto all’interno della propria abitazione, ritenuto un ambiente più sicuro e familiare per dare alla luce un figlio. Senza contare che mamma Erica è anche medico specializzando (in Endocrinologia) e dunque la decisione è stata valutata preventivamente sotto ogni aspetto.

"La nostra è stata una scelta pienamente consapevole e ponderata in tutti i particolari - raccontano i giovanissimi genitori - Ovviamente prima ci siamo informati sulle possibilità di effettuare questo tipo di parto in piena sicurezza e sugli eventuali rischi. Durante la gravidanza abbiamo poi ricevuto le rassicurazioni sul fatto che tutto stava procedendo per il verso giusto e che dunque non ci sarebbero state complicazioni di sorta. A quel punto ci siamo decisi. Abbiamo contattato una clinica nel Lecchese che segue le nascite in casa grazie a uno staff di ostetriche molto preparato ed eccoci qui, con un nuovo membro della nostra famiglia".

