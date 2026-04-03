Nasce la comunità energetica Sun Energy

Sun Energy, la comunità energetica di Besana in Brianza.

Sun Energy

Acinque Innovazione prosegue nello sviluppo delle comunità energetiche che offrono l’opportunità di condividere energia generata da fonti rinnovabili: una formula in linea con la transizione energetica che mette a terra concretamente la sostenibilità. L’azienda del gruppo Acinque, quale Esco certificata, è partner della Cer di Besana Brianza, costituita da Comune, Fondazione Scola e scuola dell’infanzia del Sacro Cuore. Denominata Sun Energy, la comunità energetica dichiara l’obiettivo di “portare energia più pulita, accessibile e conveniente a tutta la comunità”. Attraverso la produzione e la condivisione di energia rinnovabile generata localmente, la CER permette di ridurre consumi ed emissioni, abbassare i costi energetici e “migliorare il benessere di cittadini, famiglie e imprese”.

Un’iniziativa a forte impatto sociale

“La CER Sun Energy non è solo un progetto energetico: è anche un’iniziativa a forte impatto sociale: sostiene le famiglie in difficoltà, favorisce un modello di partecipazione attiva e promuove un'energia più equa per tutti. Sul campo della sostenibilità noi ci siamo e vogliamo continuare a investire – ha sottolineato l’amministratore delegato di Acinque Innovazione, Corrado Bina – I nostri obiettivi sono quelli di promuovere l’efficienza, la digitalizzazione dei processi e della gestione e la massimizzazione dell’autoconsumo”. Un percorso svolto in collaborazione con We Project, partner tecnico specializzato nello sviluppo delle CER, che contribuisce con competenze dedicate e soluzioni digitali innovative per semplificare la gestione, migliorare il monitoraggio e rendere più efficiente l’intero ecosistema della Comunità Energetica.