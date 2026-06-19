Nasce la Piazza dello Sport: tre mesi di incontri e iniziative

In piazza Don Giussani sarà possibile utilizzare liberamente gli spazi e praticare le diverse discipline sportive.

Desio si prepara a vivere un’estate all’insegna dello sport e degli incontri. Da lunedì 22 giugno fino al 13 settembre, piazza don Giussani ospiterà la Piazza dello Sport, un progetto aperto a tutta la cittadinanza che trasformerà uno dei luoghi centrali della città in uno spazio dedicato all’attività sportiva, al divertimento e alla socialità. Sarà aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 22.30.

Per Piazza dello Sport serata speciale di presentazione

La Piazza dello Sport sarà inaugurata lunedì 22 giugno, a partire dalle 18, con una serata speciale di presentazione. Ci saranno i gazebo delle associazioni sportive per conoscere le loro attività e assistere alle dimostrazioni accompagnate da street-food. Per tutta l’estate sarà possibile utilizzare liberamente gli spazi e praticare diverse discipline sportive, tra cui basket, pallavolo, minitennis e pickleball, in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, a partire dalle 18, la Piazza dello Sport si animerà con eventi, attività sportive, musica e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Ricco il programma per l’estate

Nella prima settimana di apertura ci saranno esibizioni di airshooting (23 giugno), gioco delle bocce (24 giugno), Cskd (25 giugno), balli di gruppo (26 giugno), la festa di Judo Kokyushiai (27 giugno). Il programma di intrattenimento proseguirà poi fino al 7 agosto per riprendere dal 31 agosto e concludersi il 13 settembre con la tradizionale Festa dello Sport.

“Questa estate vivremo la piazza come luogo di incontro, ma anche di sport e partecipazione – commenta l’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa – Abbiamo condiviso e sostenuto l’idea del Comitato di Volontariato Desio&Sport di trasformare uno spazio della nostra città in un punto multidisciplinare dedicato alla promozione della cultura sportiva. La Piazza dello Sport sarà però molto più di un luogo dove praticare attività fisica: sarà uno spazio di condivisione e partecipazione, aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e vivere la città in modo attivo durante la giornata”.

“Valorizzare lo sport e favorire l’aggregazione”

Le associazioni sportive e i singoli cittadini potranno utilizzare gratuitamente la Piazza dello Sport per tutta la durata dell’iniziativa. Lo spazio è stato allestito con strutture e attrezzature di proprietà del Comune, tra cui tavoli, palco e transenne, che saranno messi a disposizione delle attività e degli eventi in programma. Questa iniziativa, ha ricordato l’assessore, “nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere, favorire l’incontro tra persone e valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita della comunità, offrendo a Desio un nuovo punto di riferimento per tutta l’estate”.