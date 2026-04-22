Ne fanno parte circa la metà dei componenti operativi nei sei distaccamenti volontari provinciali di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno e Vimercate

Nasce la sezione di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Ne fanno parte circa la metà dei componenti operativi nei sei distaccamenti volontari provinciali di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno e Vimercate

La finalità dell’associazione

“La componente volontaria ha effettuato nel 2025 circa un terzo degli interventi di soccorso tecnico urgente della provincia di Monza e Brianza – ha spiegato il Presidente della sezione, Alessandro Grassi – Lo scopo associativo è da identificarsi nella fattiva collaborazione con il Comando Vigili del Fuoco per poter affrontare le tematiche del volontariato sul territorio provinciale e poter così in concerto, ottimizzare le preziose risorse per un sempre miglior servizio tecnico urgente a favore e nell’esclusivo interesse della Cittadinanza che si propone altresì di sensibilizzare sulla cultura della sicurezza”.

Fanno parte del direttivo anche Marco Magni in qualità di Vice-Presidente, Gianluca Galimberti con l’incarico di Segretario e Andrea Sala nominato Tesoriere.

L’incontro con il Comandante provinciale

Il 15 aprile il direttivo della neo nata sezione provinciale ha incontrato il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Castore per illustrare la “mission” associativa di supporto ai distaccamenti volontari. Nel corso della proficua riunione sono stati affrontati temi importanti come i corsi di ingresso alla componente volontaria e la collaborazione con il Comando per la realizzazione di giornate formative. L’incontro si è positivamente concluso con una simbolica stretta di mano tra il Comandante e il Presidente con la promessa di una fattiva collaborazione nell’interesse primario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della insostituibile presenza della componente volontaria.