Con l’evoluzione del mercato del lavoro e delle sue modalità di esecuzione, assicurare ai dipendenti e ai loro familiari un buon equilibrio tra vita privata e lavoro è sempre più importante per contribuire, da un lato, al benessere delle persone e, dall’altro, per rimanere competitivi sul mercato e trattenere i migliori talenti. È questo uno dei temi centrali del progetto SloWelfare, Benessere organizzativo a Km0, accordo di partenariato e iniziativa finanziata da Regione Lombardia (Interventi di Conciliazione e Welfare Aziendale" - D.G.R. 5755/2021), che vede fra i partner il Comune di Vimercate e come capofila SloWorking, coworking e Associazione culturale - nata sul territorio nel dicembre 2014 - che promuove azioni concrete a favore dell’armonizzazione vita-lavoro.

Nasce SloWelfare, il progetto che punta a bilanciare il rapporto tra lavoro e vita privata

La recente emergenza pandemica ha, infatti, amplificato il ruolo del welfare come leva di sviluppo territoriale e di creazione di ecosistemi locali in cui imprese, associazioni e istituzioni possano agire in modo sinergico, al fine di creare le condizioni infrastrutturali su misura del cittadino e delle sue esigenze. SloWelfare nasce proprio dalla volontà di tradurre i concetti di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in servizi, proposte e opportunità accessibili ai titolari, lavoratori e famiglie di micro e piccole imprese che, abitualmente, non possono usufruirne o ne ignorano l'esistenza, perché accessibili quasi esclusivamente a multinazionali e grandi imprese.

Già 20 realtà hanno aderito al progetto

Il progetto vede già 20 realtà che hanno aderito in qualità di Partner, tra queste ci sono piccole organizzazioni imprenditoriali del mondo dell’innovazione digitale, della consulenza e della comunicazione, negozi di quartiere e realtà commerciali territoriali ed enti istituzionali, della cultura, dell’associazionismo e dei servizi alla persona.

I servizi

Per un anno i titolari di queste realtà, i dipendenti e i loro familiari saranno al tempo stesso fruitori ed erogatori di numerosi servizi gratuiti o resi disponibili a un prezzo molto agevolato. Tra questi ci sono - ad esempio - voucher per asili nido, centri estivi e spazi gioco, momenti di confronto fra generazioni diverse, percorsi individuali e di gruppo per genitori e genitori e figli, formazione e coaching con interventi mirati allo sviluppo del capitale umano aziendale e gestione dello stress, la possibilità di usufruire di un maggiordomo di quartiere, coworking e di convenzioni con i commercianti del territorio.

A favore di un welfare di comunità

“La città di Vimercate è da sempre attenta a queste tematiche e già in passato ha patrocinato iniziative legate a progetti di welfare. Credo, però, che il welfare abbia bisogno di essere ripensato e innovato per rispondere alle necessità di oggi e creare opportunità concrete per il domani. Abbiamo bisogno di costruire un welfare di comunità, come quello previsto dal progetto SloWelfare, che metta al centro il lavoratore, la cura della persona, dei beni comuni e degli spazi fisici in cui i singoli attori metteranno a fattor comune servizi e competenze a favore dei cittadini” ha dichiarato Riccardo Corti, Assessore Vimercate delle opportunità.

Gli obiettivi