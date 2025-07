Nasce ufficialmente l'associazione "Futura", una casa per tutte le donne

Battesimo

Villasanta dà il benvenuto a una nuova realtà tutta al femminile: "Uno spazio pensato per accogliere, ascoltare e costruire un futuro inclusivo e condiviso"

È nata ufficialmente a Villasanta l'associazione “Futura – Casa delle Donne”, un nuovo spazio di riferimento per tutte le donne del territorio, pensato per accogliere, ascoltare, sostenere e costruire insieme un futuro inclusivo e condiviso.

Nasce "Futura - Casa delle Donne"

"Benvenute a casa, nasce Futura” è il messaggio che accompagna la nascita di questa realtà, frutto di mesi di incontri, condivisioni e iniziative. In primis la fiaccolata del 25 novembre, Giornata Internazionale contro l’eliminazione della violenza contro le donne. Così come l’8 marzo, quando le promotrici hanno organizzato in occasione della Festa della Donna una raccolta di pensieri simbolicamente legati da fili colorati esposti per tutta la giornata in piazza Gervasoni.

Gli obiettivi

"Futura" si è quindi ufficialmente costituita in associazione e si manifesta già ricca di progetti e idee, pronta a collaborare con tutti i soggetti del territorio per promuovere, condividere e stimolare le politiche di genere, di uguaglianza, di cura e dell’accoglienza. Le socie fondatrici della nuova realtà sono 27 tra cui la presidente Paola Fedele, le vicepresidenti Monica Merico e Maria Rosa Marchione, la segretaria e tesoriera Rosa Abbisso, le consigliere Silvia Manoni, Benedetta Pini, Lorenza Magni, Maria Graziana Migliozzi e Laura Varisco:

“Con Futura rinasco anche io - spiega la presidente, commerciale nel mondo dell’IoT e dell’Automazione industriale, classe 1990, al suo primo incarico associativo - È un’associazione che sento profondamente nelle mie corde per il suo potenziale d’aiuto a tante, chiunque esse siano. Ringrazio quindi le socie fondatrici che mi hanno indicato alla guida di questo splendido gruppo, che sono certa crescerà nei numeri e nelle proposte”.

Una casa di donne per le donne

Futura sarà un luogo per tutte le donne: madri, figlie, sorelle, zie, nonne, mogli, anime libere.

"Per chi si sente forte, per chi si sente fragile - prosegue la presidente - Per chi affronta malattie invisibili, discriminazioni, sogni mancati o traguardi non riconosciuti. Per chi ama viaggiare da sola, per chi è una e per chi è cento donne diverse ogni giorno. Per chi semplicemente vuole esserci”.

Le prossime iniziative

La presidente ha quindi annunciato che a settembre è previsto il primo evento ufficiale dell’associazione, “un’occasione per presentarsi alla comunità, raccontarsi, crescere e avviare una fase più strutturata e collaborativa":