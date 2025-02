Nastro Verde di Capriano, la burocrazia ha fatto scappare l'acquirente

La trattativa per l’acquisto dell’ex «Nastro Verde» di Capriano, frazione di Briosco, era a buon punto (con le «carte» dell’operazione già arrivate all’ufficio Tecnico del Municipio). Poi però la «burocrazia» ci ha messo lo zampino, facendo «scappare» gli acquirenti intenzionati a renderlo un complesso immobiliare di pregio. Un progetto che ora sarà realizzato altrove.

"Scappato l'acquirente"

Lo ha detto il sindaco Antonio Verbicaro lunedì sera nel corso dell’incontro pubblico dedicato ai problemi viabilistici che attanagliano la frazione di Capriano organizzato all’interno della baita degli Alpini, spiegando il motivo per il quale il Comune non ha messo mano a via San Giuseppe prima di installare a dicembre due dossi. Se l’affare - come pareva - fosse andato in porto, sarebbero stati i nuovi proprietari dell’ex Tennis Club a farsi carico della riqualificazione della strada sulla quale l’area affaccia.

Ennesima fumata nera

Si tratta dell’ennesima fumata nera per il glorioso polo sportivo fondato nel 1975 e chiuso dal 1993. Negli anni non sono mancati i progetti, sempre rimasti al palo: dalla realizzazione di immobili residenziali all’apertura di una clinica specializzata in malattie rare, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica.