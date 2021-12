"Natale in arte": mostra in Villa Tittoni fino al 6 gennaio

Desio

In mostra opere del maestro Milo Lombardo e di 27 artisti del Gad.

"Natale in arte": mostra in Villa Tittoni a Desio aperta fino al 6 gennaio. Il progetto espositivo è del Gruppo Artistico Desiano in partnership con "Artemilo1941association".

"Natale in arte: l’arte riprende spazio", l'arte protagonista in Villa Tittoni grazie all'iniziativa del Gruppo Artistico Desiano in partnership con "Artemilo1941association". La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio, con il patrocinio del Comune di Desio. Durante la presentazione la vicepresidente Gad, Monica Catto, ha detto: "Ringraziamo l'Amministrazione". Il sindaco, Simone Gargiulo, ha aggiunto: "Apprezzo molto queste iniziative e speriamo che questa iniziativa sia la prima di tante".

Un percorso espositivo con opere dedicate alla Natività

L'assessore Miriam Cuppari ha voluto aggiungere: «Siamo felici di ricominciare. Ci auguriamo di avere tante altre occasioni per far incontrare l'arte a tutti i cittadini in Villa Tittoni". La mostra propone un percorso immersivo d’arte a tema Natività o sacro che si snoda intorno a a opere pittoriche e alcune sculture del maestro d’arte, Milo Lombardo al piano terra. L'esposizione delle opere prosegue al primo piano con una serie di dipinti a tema Natività, sacro, inverno, a cura di 27 artisti del Gad. Valerio Lombardo, presidente «Artemilo1941association», ha ribadito la volontà di continuare a collaborare anche in futuro.