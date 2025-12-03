Natale insieme a Briosco

Il Natale si accende a Briosco con una serie di iniziative per tutti, grandi e piccoli, promosse dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, le associazioni, i commercianti e la parrocchia.

Natale a Briosco

Domenica 7 dicembre, per tutta la giornata, il paese si trasformerà in un villaggio natalizio con tanti eventi per tutti. Negozi aperti per tutta la giornata, bancarelle solidali, esposizione di presepi artistici, distribuzione di caldarroste, vin brulè e panettone. Nel centro ricreativo di via Pasino ci sarà Babbo Natale con dolci e doni.

Consegna pigotte e benemerenze

Alle 11, in sala consiliare, è in programma la cerimonia di consegna delle pigotte Unicef a 35 bimbi nuovi nati nell’anno 2025 mentre alle 14 in piazza della chiesa si terrà la consegna delle benemerenze e dei riconoscimenti a 23 studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Caccia al presepe perduto

Un mistero ha colpito Briosco, le statuine del presepe in carta sono scomparse ed ecco che ragazzi e famiglie potranno partecipare alla caccia al tesoro per le vie del paese a tappe per ritrovare il presepe. Il gioco avrà inizio alle 15 con ritrovo in piazza della chiesa. Le squadre, composte da un massimo di 5 partecipanti, dovranno esplorare vie, negozi e luoghi simbolo per ritrovarle tutte.

Addobbo dell’albero di Natale

Alle 16 tutti davanti al grande albero di Natale posto davanti al Municipio per addobbarlo insieme con i ragazzi delle scuole accompagnati dalle note musicali della banda e del coro della comunità pastorale San Vittore e, come per magia, nevicherà, quindi occhi puntati in cielo per vedere la neve che scende. Sempre nel pomeriggio verrà tagliato il grande panettone e distribuito a tutti grazie alla pasticceria “I Dolci di Ivan”, a seguire spettacolo di fuoco.

Uno sguardo dal cielo

E’ una mostra attraverso le immagini scattate dall’ex parroco don Gino Villa, al 1974 al 2006. Immagini che riguardano le numerose attività della vita comunitaria scattate da don Gino e conservate in casa parrocchiale. L’esposizione sarà allestita presso il centro parrocchiale dalle 14.30 alle 18.