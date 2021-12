Nati per Leggere è un successo: a Concorezzo oltre 100 famiglie hanno partecipato alle iniziative

Anche un libro per i nuovi nati

Gli eventi si sono tenuti a metà novembre e sono stati molto apprezzati.

Successo per l'edizione 2021 di Nati per leggere a Concorezzo. Nel corso della Settimana nazionale dedicata all'iniziativa, che si è tenuta a metà novembre, sono state oltre 100 le famiglie residenti in città o nei comuni limitrofi che hanno preso parte ai diversi eventi in programma.

Nati per Leggere: successo a Concorezzo

Le iniziative hanno preso il via con l'incontro con le mamme in attesa, per raccontare loro dell'importanza della lettura e del canto durante la gravidanza, offrendo consigli e spunti per i primi mesi di vita del bambino. In collaborazione con il Consultorio familiare di Concorezzo (ASST Brianza), ci sono stati due momenti d'incontro a sostegno della genitorialità in cui si è anche parlato di gioco e lettura ad alta voce in famiglia.

Oltre alla lettura, si è focalizzata l'attenzione sul canto, grazie a Maria Teresa Nardi con il laboratorio "Cantami o mamma", a cui hanno partecipato un gruppo di mamme con i loro bambini tra gli 0 e i 12 mesi.

Con "Una storia tutta per sè", il Comune ha organizzato delle letture individuali, dedicate alla coppia genitore-bambino. Nell'arco di tre giorni sono state 40 le famiglie che hanno preso parte al laboratorio, il bambino più piccolo che ha partecipato all'iniziativa aveva 1 mese e mezzo, il più grande 6 anni compiuti.

“L’iniziativa "Una storia tutta per sè" ci ha dato l'occasione per tornare a leggere ai bambini delle storie in biblioteca, ma anche di incontrare i genitori e raccontare loro dell'importanza della lettura ad alta voce- ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Nati per leggere ha dato sicuramente una spinta in più verso una partecipazione attiva alla vita della biblioteca anche da parte delle famiglie con bambini piccoli. La speranza è che questa esperienza si trasformi in un stimolo a continuare a frequentare la biblioteca comunale con la consapevolezza dell’importanza di far assaporare la bellezza della lettura ai bambini fin da piccoli. Un ringraziamento va ai nostri bibliotecari che con passione e professionalità hanno organizzato e concretizzato queste iniziative”.

Festa per i nuovi nati e un piccolo dono

Con la Festa dei Nuovi Nati, il Comune ha dato il benvenuto ai 117 bambini nati a Concorezzo nel 2020. Ogni famiglia è stata invitata a ritirare un piccolo dono: un libro da leggere al proprio bambino. Durante la festa, è stato presentato ai genitori il progetto Nati per Leggere, e le famiglie sono state invitate a tornare in biblioteca. L’ultimo incontro si è svolto martedì 30 novembre in sala di Rappresentanza dedicato ai neo papà.

