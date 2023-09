Per mamme e bebè gli incontri Nati per leggere

Un appuntamento per le mamme e i loro bambini. Per il distretto di Desio definito il calendario degli incontri dal titolo “Nati per leggere”, dal 1999 promosso sul territorio nazionale dall’Associazione culturale pediatri, dall’Associazione italiana biblioteche e dal Centro per la salute del bambino onlus.

Gli incontri "Nati per leggere"

Il progetto "Nati per leggere" è stato messo in cantiere dai consultori di Asst Brianza del distretto e dalle biblioteche del territorio. L'evidenza scientifica, come ricordano gli specialisti, dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti benefici sullo sviluppo psichico per tutta la vita.

Il calendario degli appuntamenti per le mamme

Ecco il calendario degli incontri promossi da Asst, presso le sale delle biblioteche coinvolte, in gran parte rivolti a mamme con i loro bambini di età compresa fra 0 e 12 mesi. Il 3 ottobre e 21 novembre presso la biblioteca di Nova Milanese, il 12 e 19 ottobre e 23 novembre a Desio, il 24 ottobre, 14 novembre e 15 dicembre a Limbiate, il 22 novembre a Muggiò. Tutti gli incontri sono previsti alle 10: ingresso gratuito, ma posti limitati: per iscriversi occorre scrivere all’indirizzo e-mail: natiperleggere@asst-brianza.it, indicando l’incontro scelto fra quelli in calendario e il proprio contatto telefonico.