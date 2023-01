Si intitola "I Verbi del Parco" il calendario da tavolo 2023 del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Natura tutta da vivere nel calendario del Parco delle Groane

La grafica e le immagini sono opera di Benedetta Mauri, Marta Bertoli e Joy Jacqueline Metta, studentesse della classe 5^ALG del Liceo artistico Ettore Majorana di Cesano Maderno, coordinate dalla docente di Grafica e Pittura Enza Clapis.

Corri, ammira, medita, respira...

Le tre studentesse, erano state protagoniste, a ottobre 2022, insieme ai ragazzi delle classi quarta e quinta, della Mostra collettiva dei giovani artisti delle Groane, organizzata dal Comitato promotore Ecomuseo Groane e allestita nel Parco da Antheolis Edizioni. Per ogni mese, oltre a un’immagine in formato cartolina della mostra, staccabile e conservabile, è stato scelto un verbo che rappresenta un’azione da compiere all’interno del Parco: corri, ammira, respira, medita...

Calendari 100 per 100 ecologici

I calendari, 100 per cento ecologici, realizzati in formato ridotto e completamente di carta certificata Forest Stewardship Council, sono stati consegnati a sindaci, assessori o loro delegati che hanno partecipato all'ultima riunione della Comunità del Parco, per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025. A presentarli agli amministratori pubblici la consigliera Carla Testori.