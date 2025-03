Nei panni di Polizia locale, soccorritori e forze dell'ordine

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Sovico aderisce al progetto educativo On the Road, un’iniziativa che permette ai giovani di vivere un’esperienza unica al fianco delle Istituzioni, Polizia Locale, Forze dell’Ordine e operatori del soccorso durante veri turni di servizio.

On the Road

Il progetto, promosso dall’associazione socio educativa Ragazzi On the Road APS, presieduta da Egidio Provenzi, si svolge nei due weekend 14, 15, 16 e 21, 22, 23 marzo e vede coinvolti 4 giovani residenti, dai 15 ai 18 anni. L’iniziativa è stata ufficialmente presentata presso il Comune di Sovico, alla presenza del sindaco, Barbara Magni, della responsabile dei Servizi Sociali, Elisa Vegetti, del Comandante della Polizia Locale, Giovanni Laiso, e dei rappresentanti delle realtà coinvolte. Presenti anche i giovani partecipanti e per l’associazione Ragazzi On the Road il presidente, Egidio Provenzi, lo psicologo e responsabile dell’équipe educativa, Lorenzo Brollo, e il delegato di progetto, Riccardo Bonzi.

La soddisfazione del presidente

“Siamo profondamente grati all’Amministrazione comunale di Sovico per l’ospitalità e per la sensibilità confermate nei confronti dei giovani. La loro adesione per il secondo anno consecutivo non è solo un segno di fiducia verso il nostro progetto ma rappresenta un messaggio forte sull’importanza dell’educazione alla sicurezza e alla responsabilità. Sovico, infatti, non è solo apripista per la Provincia di Monza e Brianza ma per l’intero territorio nazionale nel 2025. L’esperienza diretta al fianco della Polizia Locale e degli operatori del soccorso permette ai ragazzi di comprendere da vicino il valore delle regole e della prevenzione. È un’opportunità unica per formare cittadini più consapevoli e responsabili. Grazie all’Amministrazione comunale, alla Polizia Locale e a tutti i partner coinvolti per credere, insieme a noi, nel futuro delle nuove generazioni” ha dichiarato il presidente, Egidio Provenzi.

Il sindaco di Sovico, Barbara Magni

“On the road” è un progetto in cui abbiamo creduto. L’obiettivo dell’Amministrazione era ed è quello di sensibilizzare i ragazzi alla legalità, al rispetto delle regole, rendendoli consapevoli del lavoro che quotidianamente viene svolto dagli operatori che garantiscono a tutti noi ordine, sicurezza e soccorso e soprattutto può rappresentare un un’occasione arricchente e di crescita personale. Sono personalmente soddisfatta che due dei ragazzi che lo scorso anno hanno aderito all’iniziativa sono diventati essi stessi volontari operatori” ha sottolineato il sindaco di Sovico, Barbara Magni.

Un'esperienza formativa diretta per i giovani

Durante il progetto, gli studenti - tutti provenienti dall’Istituto Tecnico Commerciale Martino Bassi in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) - affiancheranno la Polizia Locale di Sovico, vivendo in prima persona le dinamiche della sicurezza stradale, il controllo del territorio e la prevenzione degli incidenti. Inoltre, alcuni di loro avranno l’opportunità di vivere l’esperienza presso i reparti della Polizia Stradale di Milano, approfondendo ulteriormente le attività di monitoraggio e intervento sulla rete viaria. Avranno inoltre l’opportunità di immergersi nel mondo del soccorso sanitario e dell’emergenza-urgenza, affiancando gli operatori dell’associazione Seregno Soccorso. A coronamento dell’esperienza, potranno accedere alla Centrale Unica di Risposta 112 di Milano, grazie alla collaborazione con AREU, approfondendo così in “doppia cuffia” il funzionamento del Numero d’emergenza Unico Europeo e il coordinamento delle richieste di soccorso.

Un'opportunità di crescita

Questa esperienza rappresenta un’opportunità di crescita e responsabilizzazione fondamentale per i giovani che, proprio in questa fase della loro vita, si apprestano a ottenere la patente di guida. Attraverso il contatto diretto con gli agenti e i soccorritori, acquisiscono maggiore consapevolezza delle regole della strada, dell’importanza della prevenzione e dei rischi legati alla circolazione. Un valore aggiunto per il territorio, che forma cittadini più attenti, responsabili e pronti a contribuire alla sicurezza collettiva.

On the Road: un progetto in continua crescita

Nato nel 2007, Ragazzi On The Road festeggia quest’anno 18 anni di attività, con un importante bilancio: oltre 1.400 giovani coinvolti in 140 Comuni e, a partire da quest’anno, in 12 Province italiane (tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia). Le attività esperienziali vissute dai ragazzi di Sovico possono essere seguite sui social ufficiali dell’associazione, dove vengono condivise testimonianze e momenti significativi vissuti durante i turni di servizio. Per chi desidera partecipare e vivere questa esperienza in prima persona, è possibile candidarsi spontaneamente sul sito ufficiale www.ragazziontheroad.it, per richiedere tutte le informazioni sui requisiti, le modalità di adesione e le prossime edizioni del progetto.