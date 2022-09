Il Comune di Concorezzo si aggiudica un bando regionale che consentirà di ottenere un finanziamento che andrà a coprire il 90% della spesa per l'acquisto di nuove telecamere da installare nei parchi cittadini.

Nei parchi cittadini arrivano nuove telecamere

Proseguono dunque le azioni dell'Amministrazione comunale per implementare gli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza in città. I dispositivi verranno acquistati nelle prossime settimane: si tratta di otto nuove telecamere che verranno posizionate all’interno dei parchi comunali di Villa Zoia, XXV aprile, via Adda, Scaccabarozzi. Le nuove telecamere andranno a sommarsi alle 23 telecamere già presenti a Concorezzo.

La spesa complessiva ammonta a circa 48mila euro, di cui 9.600 euro a carico del Comune e 38.500 coperte dal fondo regionale.

Saranno collegate al Comando di Polizia locale

Tutte le telecamere in fase di acquisto saranno di ultima generazione e quelle in via Adda e al parco XXV Aprile saranno rotanti con un angolo di 360 gradi. Una volta montate, le videocamere verranno poi connesse alla piattaforma digitale, a cui sono già collegate quelle presenti in città. Piattaforma che consente la visualizzazione delle immagini in modo simultaneo da parte del Comando della Polizia locale.

"Controllo mirato nelle aree potenzialmente più critiche"

“L’obiettivo è quello di monitorare eventuali azioni di danneggiamento volontario che purtroppo in passato si sono già verificate in alcune aree verdi, ad esempio in via Adda - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio. Le telecamere ci consentiranno, inoltre, di controllare il parco Scacabarozzi, oggetto di un’operazione di riqualificazione che vedrà anche la realizzazione del nuovo campo da basket all’aperto”.

“Il sistema di videosorveglianza – ha concluso il sindaco- in questi anni si è rivelato di estrema utilità sia in caso di incidenti stradali, sia per il riconoscimento degli autori di atti vandalici. Si tratta di uno strumento utile nelle mani della nostra Polizia Locale che va a sommarsi alle altre azioni che abbiamo previsto anche i mesi scorsi in città, come ad esempio i servizi notturni degli agenti”.

(foto archivio)