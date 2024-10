Nel 2018 le cadde addosso una finestra della scuola, bidella sarà risarcita dal Comune

Nel 2018 rimase ferita da una finestra che le era caduta addosso mentre stava facendo le pulizie nella mensa della scuola, ora il Comune dovrà risarcirla.

E’ durata sei anni la battaglia della collaboratrice scolastica di una scuola dell’infanzia di Nova Milanese che recentemente, con una sentenza del Tribunale di Monza, sede civile, si è vista riconoscere il danno biologico, morale e patrimoniale che aveva subito a causa dell’infortunio.

Il 4 aprile 2018 la bidella, residente a Paderno Dugnano, stava pulendo una finestra del locale adibito a mensa quando un perno e un fermo hanno improvvisamente ceduto e l’infisso le è caduto sulla schiena causandole la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico con un danno biologico del 9-10 per cento. A causa dell’incidente, la donna ha dovuto assentarsi dal lavoro per più di cinque mesi (180 giorni). Quindi è iniziato il contenzioso con il Comune per ottenere risarcimento, che è arrivata appunto in tribunale.

Il Comune di Nova Milanese, in quanto proprietario dei locali della scuola, è stato ritenuto responsabile della produzione del sinistro. Nella sentenza il giudice Maddalena Ciccone ha quindi condannato l’Ente pubblico al pagamento di 10.232 euro più gli interessi, oltre alla refusione delle spese legali che sono pari a 4.200 euro. Complessivamente la cifra che dovrà versare l’Ente pubblico è di circa 20mila euro.

«Siamo soddisfatti perché il giudice ha accettato integralmente le nostre richieste di risarcimento che hanno un valore simbolico con il riconoscimento della responsabilità da parte del Comune, proprietario dell’immobile, a tutela della lavoratrice che è poi rientrata al lavoro ma con mansioni modificate proprio a causa del danno che aveva subito» ha commentato l’avvocato Giuseppe Bellanca, che con l’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada, di cui è anche vicepresidente, ha assistito gratuitamente la collaboratrice scolastica.

(in copertina la finestra della scuola dell’infanzia che si è staccata ed è caduta addosso alla collaboratrice scolastica)