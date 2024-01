Croce e nastrino al merito per il comandante della Polizia locale di Verano e due agenti in servizio al comando di via Sauro. Ciro Scognamiglio, il sovrintendente Roberto Orsino e l'agente Vincenzo Garofalo, (dallo scorso agosto in servizio a Forte dei Marmi) il 20 gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono degli agenti di Polizia locale, riceveranno il premio presso l'auditorium Casa dell'Economia a Lecco.

Nel 2022 salvarono la vita ad un camionista: premiati tre agenti della Polizia locale

Tutto questo grazie ad una segnalazione pervenuta alla Regione Lombardia, relativa ad un episodio avvenuto lo scorso luglio, quando il comandante aveva praticato un massaggio cardiaco, salvando la vita ad un camionista di origini turche, colpito da malore mentre era alla guida del suo mezzo.

Ad aiutarlo in questo intervento tempestivo, avvenuto in via Massarani, c’erano anche i due agenti in servizio, che hanno supportato il loro comandante e insieme l’hanno tirato giù dal mezzo pesante per adagiarlo sul marciapiede e sottoporlo al massaggio cardiaco.

Era l’11 luglio del 2022: il comandante arrivando al comando per prendere servizio, era stato allertato da un passante che aveva notato il tir fermo in mezzo alla strada e ha subito chiamato la pattuglia.

Insieme quindi agli agenti Orsino e Garofalo sono immediatamente intervenuti prestando soccorso all’autista 65enne.

«Avevo utilizzato il defibrillatore in dotazione in Comune. Avevo seguito il corso, ma era la prima volta che mi capitava di utilizzare il Dae su una persona davvero in pericolo di vita. L’uomo era incosciente e ho attivato la procedura con il dispositivo salva vita per tre volte, prima che arrivasse ambulanza e l’auto medica. Purtroppo qualche settimana dopo il ricovero, era però deceduto», ci ha raccontato.

Foto 1 di 3 Roberto Orsino Foto 2 di 3 Vincenzo Garofalo Foto 3 di 3 Ciro Scognamiglio

Gesti importanti, meritevoli di riconoscimenti importanti

Il presidente della Regione, Attilio Fontana ha conferito ufficialmente l'onorificenza ai tre agenti veranesi e ad una trentina di altri agenti di tutta la Regione, il 24 novembre e il 20 gennaio sarà a Lecco per premiare la squadra veranese insieme all’assessore alla sicurezza della Regione, Romano La Russa e con i rispettivi sindaci di tutti i comuni coinvolti. Presente alla cerimonia ci sarà anche il primo cittadino Samuele Consonni e per la speciale occasione anche Garofolo, che a luglio scorso si era trasferito al comando di Polizia di Forte dei Marmi, ma che tornerà per ricevere il premio insieme ai suoi ex colleghi.