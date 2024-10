Opere di efficientamento energetico e di decarbonizzazione di fabbricati esistenti destinati a servizi abitativi pubblici. Sono questi i lavori in programma entro il primo semestre 2025 presso l’immobile residenziale pubblico (SAP) di via Karl Marx 8 a Desio grazie a un finanziamento regionale di quasi 1 milione e mezzo di euro.

Nel 2025 al via i lavori di efficientamento energetico negli alloggi pubblici di via Karl Marx

“Il Comune di Desio è destinatario di un contributo di Regione Lombardia che ci consente di effettuare interventi che operano una sensibile riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio. Tra le operazioni ammesse e finanziabili rientrano le scelte progettuali che prevedono il miglioramento della sostenibilità e della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici della struttura e delle sue pertinenze, in coerenza con i criteri di valutazione previsti nel bando - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi - L’ottenimento del finanziamento è un ottimo risultato e dimostra ancora una volta attenzione nei confronti della qualità degli immobili di edilizia pubblica, importanti investimenti sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sociale". “Questi interventi incidono anche sulla qualità della vita delle comunità e dei suoi abitanti – aggiunge l’Assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari – rappresentano un passaggio significativo per la nostra Amministrazione e per i residenti, oltre a un investimento importante per migliorare il patrimonio SAP. Un risultato importante non soltanto perché compie un’ operazione di riqualificazione di luoghi e di spazi residenziali, ma soprattutto perché si prende carico e fornisce risposte alle condizioni di vita residenziale delle fasce piu’ fragili. L’attenzione ai nostri inquilini si evince non solo dall’investimento in termini economici e di impegno degli uffici e dell’Amministrazione, ma anche dall’incontro con gli inquilini stessi per entrare con loro nel dettaglio del progetto, dei tempi e dei risultati, coinvolgendoli nelle scelte progettuali di questo intervento straordinario, che cambierà sensibilmente la loro qualità di vita abitativa".

L'importo dell'intervento e il bando

L’importo complessivo dell’intervento presso lo stabile di Marx è di 1.800.000,00 euro e sarà cofinanziato dalla Regione e dal Comune di Desio. La spesa a carico della Regione Lombardia sarà di 1.466.226.93 euro, finanziata mediante la partecipazione al bando regionale, invece la restante spesa resta a carico del Comune di Desio.

Gli interventi finanziati dal bando di Regione Lombardia con fondi europei prevedono diversi interventi sull’immobile per migliorarne anche il comfort abitativo. L’obiettivo è promuovere la riqualificazione energetica profonda e il miglioramento della sostenibilità e della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici di interi fabbricati esistenti destinati a Servizi Abitativi Pubblici (SAP), di proprietà esclusiva di ALER e dei Comuni appartenenti alle prime cinque classi di fabbisogno ex PRERP 2014/2016. Gli interventi avranno inoltre l’obiettivo di migliorare la qualità e la sostenibilità dell’edificio stesso, per di mitigare gli impatti dovuti alla crisi climatica e incrementare la resilienza e la capacità di adattamento.

L’edificio di via Marx è stato realizzato negli anni ‘80 ed è di proprietà esclusiva del Comune di Desio. Ospita 41 unità immobiliari, di cui 40 appartamenti e un ufficio, con un piano interrato dedicato a box e cantine, oltre ad area di pertinenza. Il progetto prevede la riqualificazione energetica dell’immobile residenziale, finalizzata all’eco-efficientamento energetico: 1. sistemazione delle facciate con posa di cappotto; 2. sostituzione serramenti delle 41 unità immobiliari con nuovi infissi; 3. posa di sistemi oscuranti e di pannelli fotovoltaici con potenza 10 kWh, oltre a una ristrutturazione generale dei corpi illuminanti e del sistema di gestione e risparmio energetico; 5. Revisione degli spazi esterni, con ridisegno dei percorsi e del verde, implementazione di piante e aumento delle superfici drenanti.

Altre due richieste di finanziamento alla Regione

Ma non è tutto. Il Comune di Desio ha fatto richiesta per partecipare ad altri due bandi regionali che riguardano gli alloggi pubblici:

1) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 10 ALLOGGI SAP SITUATI IN VARIE PALAZZINE

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria di 10 unità immobiliari a uso residenziale di edilizia SAP:

- 5 alloggi nello stabile di via Monsignor Cattaneo 17, palazzina interamente di proprietà comunale situata a ridosso del centro storico zona con molti negozi. Gli interventi riguardano: rifacimento dell’impianto elettrico, scarichi della cucina e sostituzione del rivestimento, oltre al rifacimento completo del bagno compresi scarichi, apparecchi sanitari e pavimento e rivestimento, risistemazione dei serramenti e imbiancatura completa degli alloggi. Per 4 appartamenti è prevista anche la sostituzione dello scaldabagno e della porta blindata di ingresso.

- 2 alloggi nello stabile di via Solaro 5b, situato subito fuori dal centro in zona prettamente residenziale, servito da negozi e scuole. L’edificio si compone di numero quattro piano fuori terra più un piano interrato ed è composto da 18 appartamenti, di cui 17 di proprietà del Comune di Desio. Per entrambe le unità si prevedono interventi di rifacimento del’ impianto elettrico, rifacimento scarichi cucina e sostituzione rivestimento, sistemazione del bagno, sostituzione di scaldabagno, porta blindata di ingresso e delle porte interne, rifacimento pavimenti dell’intero alloggio e imbiancatura completa degli alloggi.

- 2 alloggi negli stabili di via Padre Kolbe 2 e 7, oltre a 1 alloggio in via Volta 37/a , rientra nel complesso residenziale chiamato “Vigna dei Fiori”. L’edificio di quattro piani fuori terra più un piano seminterrato, ha diversi proprietari. Sono previsti il rifacimento impianto elettrico, rifacimento scarichi cucina e sostituzione rivestimento, apparecchi sanitari, pavimento e rivestimento. Sostituzione di caldaia, porta blindata di ingresso e porte interne.

2) RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 3 ALLOGGI EDIFICIO VIA SOLARO 5B

L’immobile, con destinazione residenziale, è stato realizzato negli anni ‘60. Si trova in via Solaro al civico 5/b, si compone di quattro piano fuori terra più un piano interrato ed è composto da 18 appartamenti, di cui 17 di proprietà del comune di Desio. L’intervento è atto al mantenimento e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale: per quanto attiene la manutenzione dell’intero stabile, i lavori consistono nel rifacimento del manto di copertura, la manutenzione straordinaria delle facciate, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto. Questi i lavori in programma: rifacimento degli impianti elettrici, scarichi della cucina e sostituzione del rivestimento, oltre alla sistemazione completa dei bagni e imbiancature.