Nel ciclismo da oltre mezzo secolo

Una passione e una dedizione, quelle di Giuseppe Rivolta di Sovico, che gli sono valse il conferimento della cittadinanza benemerita e la più recente benemerenza d’oro al merito del ciclismo.

Oltre cinquant’anni nel ciclismo

Una passione iniziata quando era bambino:

«Avevo 6 anni, ricordo mio papà che mi carica sul canotto della bicicletta e mi porta sulla provinciale, la Monza Carate, dove c’era un sacco di gente che urlava “Coppi” - racconta Rivolta - Era il trofeo Baracchi, che mi è rimasto dentro. Quando nasce il Velo Club, nel 1975, entro come cicloturista. In seguito ho svolto una serie di mansioni, da cassiere a segretario, poi nel 1988 vengo nominato presidente e resto in carico fino al 2011. Durante l’anno organizzavamo una serie di gare: a Macherio avevamo un negozio di elettrodomestici e ricordo la gara dilettanti organizzata dalla Rex. Mi sono anche occupato di organizzare le trasferte, come quella a Sallanches per seguire la nostra atleta Angela Mariani della Bareggia».

Nel 1981 inizia l’esperienza anche delle fiaccolate del Velo Club, la prima con partenza dalla Madonna del Ghisallo, sempre in occasione della festa patronale.

Il Giro d’Italia Internazionale Femminile

Nel 2002 la Federazione Ciclistica Italiana lo convince a organizzare il Giro d’Italia Internazionale Femminile. Rivolta accetta e in neppure quaranta giorni mette in cantiere la prima edizione di quella che diventerà col tempo e a buon diritto la sua creatura. A lui il ciclismo femminile deve molto e se l’intero movimento è cresciuto, il merito è soprattutto suo.

Oggi Rivolta, noto artigiano e commerciante sovicese, è noto e apprezzato in ambito nazionale e internazionale per la sua dedizione all’ambiente delle due ruote, facendo conoscere il nome di Sovico in Italia e nel mondo. Per tali motivi nel 2017 l’Amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza benemerita.