Nel fine settimana torna la Festa patronale di Agrate

Il programma

Tornano gli appuntamenti ormai tradizionali, svolti in collaborazione con le associazioni locali, ma trovano spazio anche alcune novità.

Un appuntamento atteso per tutti gli agratesi: stiamo parlando della Festa patronale che si terrà nel week end del 2/3 ottobre.

"Una festa con il green pass. La festa del paese 2021 ce la ricorderemo anche per questo - ha commentato l'assessore alle Politiche culturali e al tempo libero, Margherita Brambilla. Ma non solo, spero. Infatti è una festa della ripartenza, nella quale abbiamo provato a rimettere in cartellone una serie di iniziative in cui stare di nuovo insieme, il più possibile sereni e vicini, per quanto concesso".

La festa prende il via venerdì sera, 1 ottobre, con Giochingiro e l'inaugurazione della Gaming Zone in Biblioteca. "Un progetto nuovo e stimolante che vi invitiamo a provare - ha detto Brambilla.

Si prosegue poi con i grandi classici a partire dal sabato 2 ottobre: la mostra micologica e il concorso fotografico (quest'anno a tema "la notte"). Sempre nella giornata di sabato è previsto anche un concerto in piazza adatto a tutti in serata.

Domenica mercatini in piazza, banda e laboratori

"Domenica apriamo le danze con i mercatini in piazza e l'apertura straordinaria dei negozi per poi fermarci al vecchio municipio a visitare il Fondo della memoria e guardare il video da loro promosso. Da lì basterà fare pochi passi per assistere, ancora in piazza San Paolo, alla cerimonia di conferimento del Gelso d'Oro 2021" - ha aggiunto l'assessore.

Al termine della cerimonia, nella stessa piazza, prenderà vita un grande allestimento della Protezione civile, mentre la festa procederà con la banda e i laboratori per bambini promossi da Ahlan in cittadella. Quest'anno inoltre ci sarà una novità: si tratta del "Vero Falso Quiz Tour", un giro del paese alla scoperta delle fake news su Agrate.

Sarà anche una festa di sport

Sarà anche una festa di sport, con le partite dei Canarins e della serie B femminile di pallavolo, ma soprattutto, il sabato 23 ottobre con l'intitolazione della sala del CSA a Cesare Brambilla.

"Siamo ancora in emergenza - ha concluso l'assessore - fino al 31 dicembre pertanto per quasi tutte le iniziative è necessario prenotarsi e sarà necessario esibire il green pass... con un poco di pazienza e organizzazione, sono però sicura che tutti potremo finalmente godere di una festa ricca proposte e di socialità".