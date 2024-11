Per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), è stata inaugurata, nel Giardino della Biblioteca Civica di Vimercate, una panchina rossa donata all’amministrazione comunale da parte della società vimercatese Presezzi Extrusion S.p.A.

Nel giardino della Biblioteca ora c'è una panchina rossa

La panchina rossa ha un valore prioritariamente simbolico, perché ricorda a chi la vede che è importante riflettere ogni giorno sulla lotta e sul contrasto alla violenza contro le donne. Un simbolo che ricorda quanto sia doveroso lavorare incessantemente per contenere e contrastare gli epiloghi drammatici che la cronaca sottopone alla nostra attenzione e per mantenere alta l’attenzione e la sensibilità su questo fenomeno che non cenna a cambiare rotta.

Una panchina di colore rosso che unita alle scarpette, sempre di colore rosso, simboleggiano il contrasto alla violenza di genere, in particolare con le panchine, luogo simbolico attorno al quale raccogliersi per riflettere.

Un arredo urbano utilizzato per dire no alla violenza, e nello specifico alla violenza domestica, per sottolineare come la violenza sulle donne avvenga anche in contesti comunitari e familiari.

“Ogni panchina rossa è un simbolo che - partendo dal 25 novembre - ricorda tutti i giorni che la comunità è attenta e sensibile alla violenza sulle donne, in ogni forma – commenta Elena Lah Assessora alla Promozione della Città. Posizionarla in un luogo vivo e frequentato come la Biblioteca è il modo migliore per tenere accesa la luce del rispetto e della presenza accanto a chi si sente isolata”.

Come comunità, abbiamo il dovere di educare, prevenire e agire per proteggere chiunque possa trovarsi in situazioni di pericolo. - commenta Bruno Presezzi Amministratore Delegato della Presezzi Extrusion SPA. Vogliamo ringraziare tutte le persone, le associazioni e le istituzioni che hanno collaborato per rendere possibile questa iniziativa. La panchina rossa è qui per ricordarci che il cambiamento comincia con ognuno di noi. Che possa essere un monito a un impegno concreto e un invito a non voltarsi mai dall'altra parte. Uniti possiamo fare la differenza.

Presenti all’inaugurazione Elena Lah Assessora alle Promozione della Città e una delegazione della società Presezzi Extrusion S.P.A.