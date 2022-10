Un evento speciale, soprattutto perché ci sono venuti ben 18 mesi per portare a termine "La Freccia Azzurra", opera di street art voluta dall'Amministrazione comunale di Seregno ispirata a una delle opere più famose di Gianni Rodari.

Nel giorno del compleanno di Gianni Rodari, Seregno svela l'ultima opera di street art a lui dedicata

Ecco allora che l'inaugurazione ufficiale sarà il 23 ottobre, domenica prossima, giorno in cui ricorre anche l'anniversario della nascita del celebre scrittore per bambini e giorno in cui i bambini saranno assoluti protagonisti grazie anche alla partecipazione dell'associazione Cartanima Teatro, che interpreterà il testo di Gianni Rodari.

Un evento per bambini

L'opera "La Freccia Azzurra" di Rodari, interpretata dall'artista Cristian Sonda nel sottopasso pedonale Solferino-Magenta, è stata scelta per l’importante messaggio sociale che contiene: racconta infatti la storia di alcuni giocattoli che fuggono dal padrone perché vengono venduti e non regalati ai bimbi che li desiderano ma che non hanno i soldi per averli.

Il murales e la storia de "La Freccia Azzurra"

L’installazione di Sonda ne è una reinterpretazione: attraverso ventisei scene principali e decorazioni complementari lungo il soffitto e le pareti, crea una connotazione avvolgente dell’intero sottopasso, una connotazione che prende avvio già dall’imbocco stradale del sottopasso stesso, quasi ad invitare i passanti a visitare l’installazione e a lasciarsi avvolgere entro di essa.

Il completamento della Freccia Azzurra ha richiesto oltre un anno e mezzo di lavoro, durante il quale – per la realizzazione di alcune parti dell’opera – sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della città.

Rossi "Aprire all'arte gli spazi quotidiani"

“La street art è una strategia che ci siamo dati per far crescere la bellezza negli spazi urbani - ha spiegato il sindaco Alberto Rossi - talora recuperandoli ad una condizione di anonimato, quando non di abbandono. In diversi spazi della città, abbiamo proposto diversi nuovi murales e stiamo continuando a proporne, nella prospettiva di aprire all’arte gli spazi quotidiani. La scelta di

dedicare questa ampia attenzione al sottopasso Solferino Magenta è il segnale chiaro dell’attenzione che abbiamo verso questo spazio. Ringrazio Cristian Sonda e tutti coloro che accettano la sfida di rendere più bella la nostra città: l’installazione è davvero particolare, tanto da essere diventata una delle immagini più caratteristiche della nostra città”.