Il prossimo 27 gennaio, anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre la Giornata della Memoria istituita per commemorare lo sterminio e le persecuzioni verso il popolo ebraico e tutti i deportati nei campi di annientamento nazisti. La ricorrenza che coinvolge diverse istituzioni, tra cui amministrazioni, scuole, musei, associazioni culturali e comunità religiose unite per promuovere l'importanza della memoria storica è l'occasione per affermare l'importanza dei valori di tolleranza e rispetto per tutti gli individui.

Nel Giorno della Memoria a Desio la posa della Pietra d'Inciampo dedicata a Mario Michelini

In occasione del Giorno della Memoria a Desio verrà posata la pietra d'Inciampo, consegnata melle mani del sindaco Simone Gargiulo lo scorso 14 novembre e dedicata a Mario Michelini. La posa avverrà davanti a quella che fu la sua abitazione in via Garibaldi 13 alla presenza delle autorità. del Comitato Pietre di Inciampo e dei famigliari.

“L’idea di posare delle piccole lastre di ottone con le informazioni sulle vittime, all'esterno delle abitazioni in cui hanno vissuto o dagli edifici dai quali sono state deportate – Dichiara l’Assessore alla Cultura ed eventi Samantha Baldo – ha lo scopo principale di rendere visibile l'impatto delle politiche razziali naziste e di dare un volto e un nome alle persone coinvolte. Ogni pietra infatti riporta il nome, la data di nascita, la data di deportazione e, se nota, la data di morte della vittima. Questo rende l'esperienza drammatica più personale e intima, mettendo in luce l'estrema sofferenza e l'ingiustizia subita. Non più numeri quindi “persi fra le pagine di storia” ma nomi e volti di persone che hanno sacrificato le proprie vite per difendere valori importanti come libertà, uguaglianza, tolleranza, inclusione e rispetto per tutti gli individui. Così si preserva la memoria collettiva e si promuove la consapevolezza sulla tragedia che ha colpito milioni di persone.”

Con la Giornata della Memoria e con la posa della Pietra d’inciampo dedicata al ricordo del cittadino Mario Michelini si intende lasciare un simbolo tangibile che possa rimanere nella storia e nei cuori di coloro che la guarderanno - sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota. Il passato non può essere dimenticato, ma deve essere usato come lezione per costruire un futuro di pace e di rispetto reciproco e per assicurare che la tragedia che si è consumata non vada mai dimenticata e soprattutto non vada a ripetersi.



Lo spettacolo in Villa Tittoni

Domenica 28 gennaio 2024 inoltre, nelle sale nobili di Villa Tittoni verrà messo in scena lo spettacolo itinerante “Questo è stato: una storia italiana” : progetto teatrale itinerante nelle sale della villa organizzo su 5 turni - a cura di Cartanima teatro

Ogni spettacolo avrà la durata di circa un’ora e mezzo

Prenotazione Obbligatoria – ingresso Libero

per info e prenotazioni : 3428548524 – cartanima.prenotazioni@gmail. com

Si tratta di uno spettacolo itinerante incentrato sugli eventi legati all'Olocausto, dalla promulgazione delle leggi razziali italiane fino alla tragedia delle camere a gas. Gli spettatori attraverso la visione dei vari episodi nelle diverse stanze conosceranno le vicende che hanno portato milioni di famiglie a vivere un terribile cambiamento della loro vita e del loro essere, destando al pubblico la crescita graduale di ansia e di paura che hanno rivelato tali leggi sulla vita quotidiana delle persone.

Tramite monologhi e dialoghi intensi, si offriranno al pubblico esperienze dirette delle vittime con attenzione particolare alle diverse storie e testimonianze, evidenziando la varietà delle vicende vissute durante questo tragico capitolo della storia.

Per informazioni su pietre di Inciampo posate nella Provincia di Monza e Brianza www.provincia.mb.it/ pietredinciampomb - http://www.pietredinciampo.eu/