Da giovedì 07 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale di Meda ha disposto l’attivazione di un servizio straordinario di pattugliamento del territorio da parte della Polizia Locale, prolungando i turni di servizio nelle ore notturne.

Nel periodo natalizio Polizia locale in servizio anche in orario notturno

Proprio durante il periodo natalizio tentativi di furto e di microcriminalità presso le abitazioni private tendono ad aumentare, motivo per cui l’obiettivo principale di questo nuovo servizio straordinario è prevenire questi fenomeni. Come? Rimodulando gli straordinari, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Collaborazione e supporto reciproco fanno la differenza

Un servizio supportato da una più ampia attività di controllo, svolta in continua sinergia con le Forze dell’Ordine, in particolare con i Carabinieri della Stazione di Meda, relativamente, in particolare, al controllo, all’identificazione e alla segnalazione delle vetture sospette, sfruttando il sistema di

videosorveglianza comunale, cui implementazione vede un impegno costante nel tempo, dotato di 96 impianti già installati lungo i principali snodi stradali e gli edifici pubblici, i quali saranno combinati a 26 futuri varchi conta-targhe posizionati agli ingressi del paese.

Lo stretto rapporto di collaborazione con i Carabinieri mira a garantire alti livelli di sicurezza per la Città, supportati da un servizio esteso a tutto il territorio sotto le direttive del Comandante Delpero e del Tenente Vantaggiato, offrendo risposte di intervento tempestive ed efficienti.

L’invito alla Cittadinanza

La collaborazione è un elemento fondamentale anche tra Cittadini e Forze dell’Ordine, soprattutto se si parla di prevenzione. In questo contesto, si invitano tutti i Cittadini a segnalare alla Polizia Locale e ai Carabinieri ogni tentativo di furto, positivo o negativo, in modo da poter disporre di dati utili e comparabili con le segnalazioni provenienti dai territori vicini.

Così l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Fabio Mariani:

“Il potenziamento del servizio di pattugliamento notturno è un servizio che intendiamo rafforzare poiché rappresenta un forte deterrente contro furti e altri atti di microcriminalità. Un periodo, quello natalizio, da attenzionare maggiormente nelle ore del tardo pomeriggio e della prima serata. Momenti, questi, sensibili dal punto di vista della sicurezza che vogliamo tutelare in maniera concreta, cercando di porre al riparo i nostri Cittadini dai furti e garantendo un presidio più forte delle forze dell’ordine proprio nelle fasce più critiche. Questo è il nostro modo di fare Comunità: aumentare sempre più il contatto tra l’Amministrazione e i Cittadini. Gli stessi medesi si sentono più sicuri dalla presenza della divisa e legittimati a illustrare loro eventuali problematiche. Il servizio svolto dalla Polizia Locale mira, in particolar modo, a sostenere l’ascolto dei Cittadini, cercando di coglierne le esigenze. Un approccio estremamente proficuo che permette alla Polizia Locale di pianificare le proprie operazioni in modo più preciso e rispondente alle reali necessità di Meda. La nostra presenza vuole essere un valore aggiunto anche per chi, soprattutto durante le feste, avverte un maggior senso di solitudine, trovando conforto nello scambiare qualche parola con la Polizia Locale.”

A questo proposito, il Comandante della Polizia Locale di Meda, Claudio Delpero:

“La sinergia con le pattuglie dei Carabinieri ci permette di tutelare il nostro territorio in modo organico e integrato. Elemento, questo, che da tempo, caratterizza il nostro modo di lavorare e di metterci al servizio della Comunità, sostenendo i Cittadini nei momenti, per loro, più sensibili e mettendo in campo quanti più strumenti possibili. Il tutto sostenuto da una formazione continua degli agenti e dal miglioramento dei sistemi e dei mezzi utilizzati per il servizio.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia il Comando di Polizia Locale per la disponibilità dimostrata nell’implementare e rafforzare sempre più il servizio di controllo sul territorio.