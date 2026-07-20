Nel week end torna la “Festa de Curesciana”

Il cuore della Brianza si prepara a battere a festa in un fine settimana all’insegna della convivialità, del divertimento e della riscoperta del territorio.

Sabato 25 e domenica 26 luglio Correzzana ospiterà la nuova attesissima edizione della «Festa de Curesciana – #Sentieri della Brianza». L’evento, che promette di unire generazioni diverse tra musica dal vivo, giochi popolari e buon cibo, rientra nella più ampia rassegna «Il #Bello della #Brianza». Si tratta di un’iniziativa finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style e cofinanziata dai Comuni di Arcore, Bulciago, Casatenovo, Correzzana, Missaglia e Monticello Brianza, nata proprio per valorizzare e far vivere le bellezze paesaggistiche e culturali dei nostri paesi.

Il ricco programma

Il ricco programma della manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato. A partire dalle ore 19 grandi e piccini potranno divertirsi insieme con i giochi in legno di una volta e sfidarsi nella simpatica e classica prova della «Pesa ul Purscéll», mentre aprirà i battenti anche il servizio di bar e ristoro. La serata entrerà nel vivo alle 21 con la tradizionale «Pentolaccia» dedicata ai bambini, per poi lasciare spazio alla grande musica dal vivo sul sagrato della chiesa.

Alle 21:30 sarà infatti la volta dei «Milanoans», che porteranno a Correzzana le travolgenti sonorità del jazz caldo degli anni Venti in una delle tappe del prestigioso festival itinerante «SuoniMobili». Subito dopo il concerto, l’atmosfera si farà magica grazie a uno spettacolo di giocoleria, prima dell’immancabile e attesissimo finale delle ore 23 con la suggestiva spaghettata sotto le stelle, offerta a tutti i partecipanti.

Il programma di domenica

La domenica si aprirà nel segno della comunità con la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, che vedrà la partecipazione attiva delle associazioni locali. Le attività pomeridiane riprenderanno invece alle ore 17 in piazza con una fresca anguriata, organizzata in collaborazione con le sezioni locali di Avis e Aido, che farà da perfetto preludio alla partenza del gioco itinerante «Sui Sentieri della Natura». Dalle 19 si riaccenderanno i fornelli del servizio ristoro e torneranno protagonisti i giochi in legno e la sfida della «Pesa ul Purscéll».

L’esibizione dei Bagai Groove Street band

Ad accompagnare la serata sarà l’energia travolgente della “Bagai Groove Street Band”, una brass band che farà ballare il pubblico a ritmo di pop e jazz direttamente sul sagrato della chiesa. Per chi ama mettersi alla prova, alle 21:00 si terrà il divertente «Quiz Night della Brianza», seguito alle 22 dal tradizionale gioco del «Salto dell’Oca» e dalle premiazioni finali che chiuderanno in bellezza questa due giorni di festa.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, offrendo un’occasione perfetta per ritrovarsi, condividere momenti spensierati e respirare l’atmosfera più autentica e accogliente della nostra terra.