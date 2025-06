"Nella notte della democrazia Gaza muore": veglia per fermare gli orrori della guerra

In questi 15 giorni a Gaza centinaia di persone innocenti sono morte sotto le bombe, centinaia di migliaia di palestinesi sono stati cacciati dalle loro case che successivamente sono state distrutte dall’artiglieria. Migliaia di bambini hanno continuato a patire la fame e ad ammalarsi, per le condizioni terribili in cui sono costretti a vivere. Emergency non si è fermata. La clinica, pur non ricevendo alcun farmaco aggiuntivo, ha continuato a curare gratuitamente uomini, donne e bambini, vittime di questo massacro in atto ormai da più di seicento giorni. I nostri colleghi gazawi non si sono fermati. Ogni giorno, puntuali, hanno lavorato, nonostante le esplosioni di sottofondo, nonostante anche loro sono vittime della guerra e dell’assedio. Se loro, sfollati, senza acqua corrente e senza cibo sufficiente, trovano la forza di resistere alla guerra, il nostro compito non può che essere quello di resistere al loro fianco restando in piazza e pretendendo dai nostri governi le azioni umanamente necessarie per fermare questa guerra senza senso".