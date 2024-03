Nel 2012, a 24 anni, a pochi giorni dalla laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano, per tre settimane aveva sperimentato la vita militare nelle Truppe Alpine dell’Esercito. Oggi Daniela Barindelli, 35 anni, commercialista e revisore dei conti, ha coronato il suo sogno: è stata nominata tenente del Corpo di Commissariato della riserva selezionata e ha partecipato al 37esimo corso a Torino per cinque settimane, al termine del quale ha confermato solennemente il proprio impegno a servire, con disciplina e onore, le Istituzioni dello Stato.

Nella Riserva selezionata dell’Esercito «ho realizzato il mio grande sogno»

«Sì, ho davvero realizzato uno dei miei sogni più grandi - conferma, entusiasmo alle stelle - Non bisogna mai smettete di crederci».

Dodici anni fa la donna, di Cesano Maderno, era stata inserita nel progetto «Vivi le Forze armate» e aveva avuto l'opportunità di partecipare ai corsi organizzati dall'Esercito per i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Aveva trascorso tre settimane insieme a 15 ragazze e 23 ragazzi a La Thuile, nella caserma Monte Bianco, nella 42esima Compagnia del Battaglione addestrativo Aosta.

«Un'esperienza particolarmente interessante perché mi ha permesso di conoscere da vicino il mondo militare, ma anche gli Alpini - spiegava lei, iscritta all’Ana dal 2011 e oggi nel Direttivo delle Penne nere cesanesi come rappresentate degli Amici degli Alpini - Ne rimanevo sempre affascinata quando mio nonno Enrico, semplice ma tenace alpino del Morbegno scomparso nel 2010, mi parlava delle Penne nere».

Era stata un'esperienza da cui Daniela Barindelli aveva potuto trarre gli insegnamenti della vita militare e cogliere i valori che trasmette. Dopo il periodo del 2012 nelle Truppe Alpine, la cesanese nei mesi scorsi è tornata a indossare l’uniforme dell’Esercito. Nominata lo scorso agosto tenente del Corpo di Commissariato della riserva selezionata, ha partecipato al 37esimo corso insieme a 26 uomini e 11 donne, professionisti nei campi della giurisprudenza, laureati in economia, ingegneria, lingue, medicina, ma anche in fisica, giornalismo, relazioni internazionali e scienze politiche. Al termine delle cinque settimane di addestramento che l’hanno vista impegnata in studi teorici ed esercitazioni pratiche, ha prestato giuramento solenne in un’emozionante cerimonia a cui erano presenti, oltre ai suoi familiari, anche alcuni soci del gruppo cesanese e della sezione di Milano dell’Ana con il presidente onorario Luigi Boffi.

"Un momento indimenticabile"