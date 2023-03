E' stata inaurata sabato 5 marzo in Auditorium a Vimercate la mostra (itinerante) "Canne al Vento" dedicata alla celebre scrittrice Grazia Deledda.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Nella settimana della Festa della Donna inaugurata a Vimercate la mostra su Grazia Deledda

A prendere parola per primo è stato come di consueto il Presidente del Circolo Culturale Sardegna di Vimercate, Concorezzo e Monza Salvatore Carta, che ha sottolineato fin dalle prime parole l'importanza dell'iniziativa, l'importanza di una figura come quella di Grazia Deledda, esempio anche di emancipazione delle donne. Carta ha poi posto l'accento sulle tragedie avvenute nelle ultime settimane, come ad esempio il terremoto in Turchia e in Siria o il naufragio avvenuto sulle coste della Calabria.

"Viene spontaneo chiedersi...ma perché succedono queste cose. Forse la risposta la indicava anche Grazia Deledda...110 anni fa...."Perché siamo fragili....fragili come le Canne al Vento"".

Tanti interventi

Ha preso poi la parola Maria Organtini, che ha ricordato come la sua mamma, quando era piccola, le leggeva le novelle di Grazia Deledda che uscivano a puntate a Roma. Organtini ha anche letto una nuova poesia su Grazia Deledda da lei composta proprio per questo convegno a Vimercate.

Tra i tanti partecipanti c'era anche Ofelia Usai, poetessa sarda residente a Monza che letto tre belle poesie dedicate a Grazia Deledda, alla Sardegna e alle Donne per la ricorrenza dell'8 Marzo

Infine Clelia Brambilla, poetessa di Vimercate, ha letto tre poesie dedicate alla Donna e alla Brianza, tra gli applausi dei presenti mentre Luisa Sanna, docente di Vimercate e già Assessore e Vice presidente del Circolo Culturale Sardegna di Vimercate Concorezzo e Monza, ha parlato dei suoi ricordi su Grazia Deledda.