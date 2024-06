Si è svolto oggi l’incontro su “Opportunità e insidie dei sistemi di pagamento” organizzato da BCC Carate Brianza presso l’Auditorium della sede di Carate, in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato provinciale di Monza e Brianza. L’incontro ha visto la partecipazione entusiasta delle classi terze dei corsi di Amministrazione Finanza e Marketing e Servizi Informatici Aziendali dell’Istituto Superiore Martino Bassi di Seregno, confermandosi un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione su tematiche cruciali per il futuro dei giovani.

Nell'Auditorium della BCC Carate Brianza un incontro dedicato agli studenti

Questo prezioso momento di formazione si annovera nell’ambito delle iniziative della “BCC Innovation Week”, una settimana dedicata all’innovazione organizzata dalle Banche di Credito Cooperativo, che mira a promuovere la crescita economica e l’innovazione nel territorio attraverso eventi formativi e di sensibilizzazione.

Gli studenti sono stati accolti dal saluto e dall’intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza, Ruggero Redaelli, che si è concentrato prima sulla fondazione e le diverse tappe fondamentali che hanno scritto la storia della BCC di Carate Brianza e successivamente sui principi cardine che regolano l’attività di una banca di credito cooperativo, sottolineando il ruolo cruciale della cooperazione e della vicinanza al territorio.

Tanti temi trattati con gi studenti

Si è poi passati al focus curato da Massimo Valsecchi, Responsabile dell’Ufficio Marketing, Prodotti e Condizioni di BCC Carate Brianza, dedicato agli strumenti digitali di pagamento e alle modalità di risparmio, durante il quale sono state illustrate le opportunità offerte ai giovani e rimarcata l’importanza della sicurezza nei sistemi di pagamento. L’evento ha perciò approfondito temi come l’efficacia della sicurezza nei sistemi di pagamento, evidenziando le strategie per prevenire le frodi e le truffe informatiche, concentrandosi anche sui pagamenti digitali e l’Eurodigitale, nonché fornendo nozioni in materia di educazione finanziaria, per ottimizzare le proprie abitudini di risparmio.

Gli studenti hanno partecipato attivamente e con interesse, apprezzando i preziosi consigli e le informazioni fornite.

BCC Carate Brianza si conferma così un punto di riferimento per la formazione e il supporto all’educazione finanziaria delle nuove generazioni, mettendo a disposizione le proprie competenze per favorire la consapevolezza e l’educazione finanziaria dei giovani.