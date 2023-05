Nell'azienda vimercatese ATS Brianza e CSeL Consorzio insieme per prevenire comportamenti a rischio

Nelle giornate del 10 e 11 maggio la sede Nokia di Vimercate ha ospitato la mostra interattiva MIND Trick realizzata dal CSeL Consorzio di Cavenago Brianza all’interno delle azioni promosse da ATS Brianza per la prevenzione al gioco d’azzardo patologico e dei comportamenti a rischio legati alle dipendenze.

All’interno dello stabilimento, l’azienda ha voluto sensibilizzare i suoi dipendenti sui comportamenti a rischio attraverso un percorso interattivo che permette loro di riflettere e di sperimentare attivamente, mediante simulazioni, effetti e conseguenze delle diverse forme di dipendenza.

Il percorso offre inoltre spazi informativi ai lavoratori dell’azienda, al fine di aumentare il livello di consapevolezza delle persone, riguardo le tematiche affrontate e far conoscere i Servizi di cura presenti sul Territorio.

Tra i visitatori anche il nuovo Country Manager di Nokia Stefano Grieco che si è messo in gioco, insieme a molti colleghi e colleghe, partecipando alle "sfide" previste.

“Abbiamo avuto l'occasione di riflettere e sperimentare alcuni aspetti legati alle dipendenze da alcool, fumo, droghe, gioco d'azzardo e internet.” ha commentato Silvia Gabbioneta, Diversity & Inclusion

Manager di Nokia.

“La mostra Mind Trick è uno strumento che CSeL Consorzio ha elaborato per intervenire anche in contesti aziendali con l’obiettivo di promuovere un benessere globale per le persone" – conclude Roberto Codazzi, curatore della mostra per CSeL.