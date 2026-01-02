Quattro nuovi dispositivi salvaviva sul territorio vimercatese grazie all’investimento dell’Azienda Farmacie Comunali Vimercatesi.

Le Farmacie Comunali acquistano i defibrillatori

Tre dei quattro defibrillatori saranno installati nei pressi delle farmacie conferite all’Azienda, alla Ruginello, alla Nord e, prossimamente al Quartiere delle Torri Bianche di Vimercate. Uno invece è destinato alla scuola primaria Leonardo da Vinci, in sostituzione di una analoga strumentazione andata in disuso.

L’investimento , di quasi 3.000 euro , è decisivo per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. Come è noto il defibrillatore è un dispositivo medico portatile che analizza il ritmo cardiaco di una persona in arresto cardiaco ed eroga quella scarica elettrica per ripristinare un battito normale.

Utilizzabili da chiunque abbia ricevuto adeguata formazione

La tecnologia può essere utilizzabile anche da soccorritori non sanitari: l’importante è che siano istruiti con una formazione specifica (BLSD) che insegna le manovre di primo intervento e l’uso della strumentazione in attesa dei soccorsi professionali. A questo riguardo, l’Azienda segnala che sono stati formati i farmacisti sia della Ruginello che della Nord.

“E’ certo – spiegano il Presidente Nunzio Del Sorbo e il Direttore Nikola Nisic – che la disponibilità di un defibrillatore riduce drasticamente i decessi dovuti ad arresto cardiaco improvviso. In Italia ogni anno muoiono per infarto 60/70.000 persone”.

Intanto nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per la riqualificazione dell’area interna al Quartiere delle Torri Bianche , destinata ad ospitare la terza farmacia Comunale. Si prevede che entro l’estate potrà aprire i battenti

Vale la pena ricordare, a questo riguardo, che il Consiglio Comunale di Vimercate ha recentemente confermato, all’unanimità, l’affidamento proprio all’Azienda presieduta da Del Sorbo la gestione del terzo presidio pubblico “destinato a consolidare – spiega il Presidente – l’evoluzione della farmacia tradizionale che oltre a dispensare farmaci offre sempre più una gamma di servizi sanitari territoriali, integrandosi a tutti gli effetti nel Servizio Sanitario Nazionale”